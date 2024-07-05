«Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер

Кроссовер Москвич 3 за первое полугодие 2024 года подешевел на 430 тыс. рублей

Кроссовер Москвич 3 в базовой комплектации Стандарт с МКП по итогам продаж в первой половине текущего года подешевел на 430 тыс. рублей. Так в конце прошлого года модель стоила 2,12 млн рублей, то сейчас ее цена равна 1,69 млн рублей.

Более богатая версия Комфорт с вариатором также стала доступнее, подешевев с 2,278 до 1,9 млн рублей (минус 378 тыс. рублей).

Москвич 3

Уточняется, что в прайс-листах завода «Москвич» до сих пор значатся Москвичи 3 2023 года выпуска: версия Стандарт стоит 1,59 млн рублей, Комфорт можно приобрести за 1,766 млн рублей.

Москвич 3

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Источник: Autonews.ru