«Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер
Кроссовер Москвич 3 за первое полугодие 2024 года подешевел на 430 тыс. рублей
Кроссовер Москвич 3 в базовой комплектации Стандарт с МКП по итогам продаж в первой половине текущего года подешевел на 430 тыс. рублей. Так в конце прошлого года модель стоила 2,12 млн рублей, то сейчас ее цена равна 1,69 млн рублей.
Более богатая версия Комфорт с вариатором также стала доступнее, подешевев с 2,278 до 1,9 млн рублей (минус 378 тыс. рублей).
Москвич 3
Уточняется, что в прайс-листах завода «Москвич» до сих пор значатся Москвичи 3 2023 года выпуска: версия Стандарт стоит 1,59 млн рублей, Комфорт можно приобрести за 1,766 млн рублей.
Москвич 3
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Источник: Autonews.ru
Фото:Москвич
05.07.2024
Фото:Москвич
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