В РФ привезли достойный китайский кроссовер с гидроавтоматом Aisin

Представлен китайский кроссовер Bestune T90 — первый тест

T90 – это не только отечественный танк, но и свежий китайский кроссовер марки Bestune. А еще у него много общего с кроссовером Hongqi HS3.

В прошлом году из гаммы марки Bestune исчез здоровенный кроссовер Т99. На смену ему пришел более компактный Т90. При длине 4,7 м он играет в одной лиге со среднеразмерными машинами Geely Atlas и Haval F7.

Этот Bestune разработан не с чистого листа – унифицирован с кроссовером Hongqi HS3 (марка тоже входит в периметр концерна FAW). Интересно, что в российском представительстве Бестьюна вопрос про родство старательно обходят стороной. Китайцы не любят посвящать в такие подробности.

Но заглядываю под капот и вижу ту же компоновку, что и у HS3. И характеристики полуторалитрового турбомотора близки: при одинаковом до «кубика» рабочем объеме мощность составляет 160 л. с., а крутящий момент 258 Н·м – на четыре «лошади» и шесть ньютон-метров больше, чем у родственника.

Bestune T90. Цена в России от 2 779 990 ₽

На ходу – та же сердечная недостаточность. Мотора откровенно не хватает, обгоны даются натужно. До сотни разгоняется за 10,1 с – почти на секунду дольше заявленного. И семиступенчатый робот не понравился: в городе дергает и спотыкается. Когда жмешь акселератор, проходит секунда-полторы, прежде чем машина начнет активно ускоряться.

Чтобы держать ее в тонусе, приходится активно газовать, а это повышает аппетит. По данным трипкомпьютера средний расход составил 10,5 л/100 км – многовато для полутора литров.

Двигатель и коробка передач Bestune T90

Версия с 245‑сильным турбомотором 2.0 (такой же ставят и на HS3) заметно дороже: от 3,43 млн рублей – плюс 650 тысяч к цене модификации 1.5 в сопоставимом оснащении. Но и машина с таким силовым агрегатом приглянулась больше. Скорость набирает легко: чуть придавил акселератор, и Т90 охотно уносится вперед. Ускорение до сотни куда ближе к заявленному: 7,9 с.

В начальных версиях сиденья простенькие. В богатых модификациях подушка регулируется по углу наклона, а у экокожи есть перфорация.

Двигателю ассистирует уже не робот, а гидроавтомат Aisin: никакой суеты и дерготни. Кроссовер легко выходит на обгоны и спокойно поддерживает крейсерские 130 км/ч. Причем расход топлива составил те же 10,5 л/100 км.

Сзади просторно, но почему-то только два подголовника. Предусмотрена регулировка наклона спинок – на два положения.

Однако если двухлитровый HS3 идет с полноприводной трансмиссией, то у Т90 во всех версиях тяга передается только на переднюю ось. А это ограничивает ареал обитания дорогами с твердым покрытием и снижает интерес покупателей. В России нужен полный привод!

Как и у многих «китайцев», багажная полка/шторка пала жертвой оптимизации. При этом расщедрились на 12‑вольтовую розетку. Под полом – докатка. В родственном Hongqi ее нет.

Ходовая часть Bestune T90

Конструкция подвесок традиционна: спереди McPherson, сзади – многорычажка. Баланс при настройке сдвинули на комфорт. В Астрахани, где проходил тест-драйв, асфальт неплохой. Выезжаешь на загородные «направления», где не дорога, а стиральная доска – и Т90 катит без существенной потери в плавности хода. Только шины шлепают. И энергоемкость хороша – до пробоев дело доходит редко.

Мотор прикрывает пластиковый фартук. От него до земли – 190 мм. Низ кузова ­оцинкован. Всё, что выше уровня стекол – обычная сталь.

Но управляемость средненькая. Задней подвеске как будто недостает угловой жесткости, она погуливает и покачивается на волнах. И руль скуп на обратную связь – даже в спортивном режиме.

Хорошо проявили себя водительские ассистенты. Особенно толкова система удержания в полосе – не отпускает вожжи даже на достаточно крутых виражах. Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-go работает вплоть до 150 км/ч. Но после остановки выбранную дистанцию не запоминает – выставляет настройку с максимальным расстоянием.

Оснащение Bestune T90

Помнится, Hongqi HS3 подкупил красивым, просторным и качественным салоном. Но то китайский премиум, а как на его фоне выглядит интерьер Т90? Представьте себе, особой просадки в статусности я не ощутил. Чуть попроще приборка и кресла – без интегрированных подголовников и функции вентиляции.

Приборка слишком компактна – данные с трипкомпьютера совсем крошечные. Меню – с нормальной русификацией. Нашелся только один баг: вместо «раннее» и «позднее» начертано «утро» и «вечер».

Салон симпатичен и добротно отделан. Альтернатива бело-бордовой обивке – черно-голубая.

Раздельный климат-контроль, контурная подсветка, проекционный дисплей, обогрев руля, панорамная крыша – всё это есть и у «девяностого». В чем-то Bestune даже покруче будет – у него имеются Android Auto и Apple CarPlay, причем беспроводные.

И всё же это не самая упакованная модель в сегменте. Не хватает беспроводной зарядки, второго USB-порта спереди и подсветки в козырьках. Скромен зимний пакет: нет обогрева форсунок, ветрового стекла и задних ­сидений.

Но главная хотелка – полный привод. Его отсутствие будет ограничивать покупательский интерес. Российское представительство уже бомбардирует завод просьбами внедрить в Т90 полноприводную трансмиссию.

Просторные пассажирские места, энергоемкая подвеска Скромный зимний пакет, нет полного привода

Bestune T90 1.5 2.0 Длина / ширина / высота / база 4718 / 1880 / 1710 / 2772 мм Снаряженная / полная масса 1525/1975 кг 1575/2025 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 118 кВт/160 л. с. при 5500 об/мин; 258 Н·м при 1500–4350 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт/245 л. с.

при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,3 с 7,6 с Максимальная скорость 200 км/ч 220 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 60 л АИ-95 / 60 л Средний расход топлива (WLTC): 7,0 л/100 км 7,2 л/100 км Трансмиссия передний привод, Р7 передний привод, А8

ОДНОКЛАССНИКИ

Модель Длина, мм Двигатели, л. с. Цена, ₽ Changan CS75 Plus 4710 232 от 3 590 000 Geely Atlas 4670 200 от 3 512 990 Haval F7 4780 150–192 от 2 849 000 Jetour X70 Plus 4724 190 от 2 999 900