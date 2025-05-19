В РФ привезли достойный китайский кроссовер с гидроавтоматом Aisin
T90 – это не только отечественный танк, но и свежий китайский кроссовер марки Bestune. А еще у него много общего с кроссовером Hongqi HS3.
В прошлом году из гаммы марки Bestune исчез здоровенный кроссовер Т99. На смену ему пришел более компактный Т90. При длине 4,7 м он играет в одной лиге со среднеразмерными машинами Geely Atlas и Haval F7.
Этот Bestune разработан не с чистого листа – унифицирован с кроссовером Hongqi HS3 (марка тоже входит в периметр концерна FAW). Интересно, что в российском представительстве Бестьюна вопрос про родство старательно обходят стороной. Китайцы не любят посвящать в такие подробности.
Но заглядываю под капот и вижу ту же компоновку, что и у HS3. И характеристики полуторалитрового турбомотора близки: при одинаковом до «кубика» рабочем объеме мощность составляет 160 л. с., а крутящий момент 258 Н·м – на четыре «лошади» и шесть ньютон-метров больше, чем у родственника.
На ходу – та же сердечная недостаточность. Мотора откровенно не хватает, обгоны даются натужно. До сотни разгоняется за 10,1 с – почти на секунду дольше заявленного. И семиступенчатый робот не понравился: в городе дергает и спотыкается. Когда жмешь акселератор, проходит секунда-полторы, прежде чем машина начнет активно ускоряться.
Чтобы держать ее в тонусе, приходится активно газовать, а это повышает аппетит. По данным трипкомпьютера средний расход составил 10,5 л/100 км – многовато для полутора литров.
Двигатель и коробка передач Bestune T90
Версия с 245‑сильным турбомотором 2.0 (такой же ставят и на HS3) заметно дороже: от 3,43 млн рублей – плюс 650 тысяч к цене модификации 1.5 в сопоставимом оснащении. Но и машина с таким силовым агрегатом приглянулась больше. Скорость набирает легко: чуть придавил акселератор, и Т90 охотно уносится вперед. Ускорение до сотни куда ближе к заявленному: 7,9 с.
Двигателю ассистирует уже не робот, а гидроавтомат Aisin: никакой суеты и дерготни. Кроссовер легко выходит на обгоны и спокойно поддерживает крейсерские 130 км/ч. Причем расход топлива составил те же 10,5 л/100 км.
Однако если двухлитровый HS3 идет с полноприводной трансмиссией, то у Т90 во всех версиях тяга передается только на переднюю ось. А это ограничивает ареал обитания дорогами с твердым покрытием и снижает интерес покупателей. В России нужен полный привод!
Ходовая часть Bestune T90
Конструкция подвесок традиционна: спереди McPherson, сзади – многорычажка. Баланс при настройке сдвинули на комфорт. В Астрахани, где проходил тест-драйв, асфальт неплохой. Выезжаешь на загородные «направления», где не дорога, а стиральная доска – и Т90 катит без существенной потери в плавности хода. Только шины шлепают. И энергоемкость хороша – до пробоев дело доходит редко.
Но управляемость средненькая. Задней подвеске как будто недостает угловой жесткости, она погуливает и покачивается на волнах. И руль скуп на обратную связь – даже в спортивном режиме.
Хорошо проявили себя водительские ассистенты. Особенно толкова система удержания в полосе – не отпускает вожжи даже на достаточно крутых виражах. Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-go работает вплоть до 150 км/ч. Но после остановки выбранную дистанцию не запоминает – выставляет настройку с максимальным расстоянием.
Оснащение Bestune T90
Помнится, Hongqi HS3 подкупил красивым, просторным и качественным салоном. Но то китайский премиум, а как на его фоне выглядит интерьер Т90? Представьте себе, особой просадки в статусности я не ощутил. Чуть попроще приборка и кресла – без интегрированных подголовников и функции вентиляции.
Раздельный климат-контроль, контурная подсветка, проекционный дисплей, обогрев руля, панорамная крыша – всё это есть и у «девяностого». В чем-то Bestune даже покруче будет – у него имеются Android Auto и Apple CarPlay, причем беспроводные.
И всё же это не самая упакованная модель в сегменте. Не хватает беспроводной зарядки, второго USB-порта спереди и подсветки в козырьках. Скромен зимний пакет: нет обогрева форсунок, ветрового стекла и задних сидений.
Но главная хотелка – полный привод. Его отсутствие будет ограничивать покупательский интерес. Российское представительство уже бомбардирует завод просьбами внедрить в Т90 полноприводную трансмиссию.
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Bestune T90
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1.5
|
2.0
|
Длина / ширина / высота / база
|
4718 / 1880 / 1710 / 2772 мм
|
Снаряженная / полная масса
|
1525/1975 кг
|
1575/2025 кг
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 118 кВт/160 л. с. при 5500 об/мин; 258 Н·м при 1500–4350 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт/245 л. с.
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,3 с
|
7,6 с
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
220 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 60 л
|
АИ-95 / 60 л
|
Средний расход топлива (WLTC):
|
7,0 л/100 км
|
7,2 л/100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод, Р7
|
передний привод, А8
ОДНОКЛАССНИКИ
|
Модель
|
Длина, мм
|
Двигатели, л. с.
|
Цена, ₽
|
Changan CS75 Plus
|
4710
|
232
|
от 3 590 000
|
Geely Atlas
|
4670
|
200
|
от 3 512 990
|
Haval F7
|
4780
|
150–192
|
от 2 849 000
|
Jetour X70 Plus
|
4724
|
190
|
от 2 999 900
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