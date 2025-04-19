Lada Iskra — в серийном производстве!

АВТОВАЗ дал старт промышленного производства новой модели Lada Iskra

19 апреля на конвейере АВТОВАЗа в Тольятти началось промышленное производство новой модели Lada Iskra. Старт сборки новинки приурочили к выпуску самого первого автомобиля ВАЗа: 19 апреля 1970 года с этого же конвейера сошли первые ВАЗ-2101. Что касается Искры, то она, как известно, займет рыночную нишу между двумя популярными моделями – Грантой и Вестой.

Длина седана и универсала – 4333 мм (на 65 мм больше, чем у седана Granta, и на 107 мм меньше, чем у седана Vesta). Универсал LADA Iskra Cross имеет длину кузова 4342 мм, что на 194 мм больше, чем Granta Cross, и на 103 мм меньше, чем Vesta SW Cross). Клиренс: 170 мм у седана и универсала и 200 мм у универсала Cross.

Пресс-служба сообщает, что отправной точкой в дизайне модели стал концепт-кар Lada XCODE. Платформа же – адаптированная, импортозамещенная и прошедшая реинжиниринг Renault-Nissan CMF-B-LS. Было внедрено более 1000 новых компонентов и деталей, из которых свыше 400 подверглись реинжинирингу.

Как рассказали на АВТОВАЗе, новая модель частично использует технические решения c запасом прочности, применяющиеся на Весте: часть элементов шасси, тормозной системы, электронную архитектуру, органы управления и прочее. Жесткость кузова и пассивная безопасность достигнута, в числе прочего, применением сталей повышенной прочности. Локализация автомобиля, по оценкам завода – более 90%.

В рамках старта производства АВТОВАЗ представил все три модификации: седан, универсал и кросс-универсал. На фирменных фото с производства мелькают и седаны, и универсалы – по всей вероятности, будут собирать, как и обещали, сразу все три версии.

Lada Iskra будет выпускаться с тремя вариантами силовых агрегатов:

1,6 л (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП;

1,6 л (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКП;

1,6 л (106 л.с.) с вариатором

В интерьере постарались совместить элегантность и практичность. В центральном тоннеле — два подстаканника, повторяющие форму воздуховодов и подходящие как для стандартных бумажных стаканов, так и для бутылок объемом 0,5 л. Между ними – ниша для телефона. Подстаканник заднего ряда позволяет вертикально установить смартфон во время зарядки.

На Искре АВТОВАЗ впервые реализовал разблокировку лючка бензобака из салона — рычагом слева от сиденья водителя. Также внедрен датчик низкого уровня омывающей жидкости. Рулевое колесо регулируется по вылету и углу наклона.

Багажник Lada Iskra:

крючки для крепления сетки,

отсек для 5-литровой емкости,

органайзер в нише запасного колеса.

А у универсала Lada Iskra SW дополнительно к этому имеется: двухсторонний складной коврик багажника, защищающий спинки при трансформации салона, и складная полка багажного отделения. На Искре используется атермальное остекление с тонировкой 25%, а в топ-версиях задняя полусфера имеет более глубокую тонировку.

В базовую версию Lada Iskra входят:

две подушки безопасности,

передние ремни с преднатяжителями и ограничителями усилия,

система ЭРА-ГЛОНАСС,

система курсовой устойчивости ESC,

функция помощи при трогании на подъеме.

Кроме того, предусмотрены системы безопасной парковки и камера заднего вида.

С запуском Искры АВТОВАЗ существенно обновил производство, и нынешние мощности позволяют собирать до 150 тысяч автомобилей этой модели в год. Фактические же объемы подскажет рыночный спрос. Старт продаж запланирован на 20 июля. Известно, что у некоторых дилеров АВТОВАЗа начали появляться презентационные экземпляры модели – с машиной уже можно познакомиться вживую. Прогноз цены на базовую версию седана – 1,2-1,3 млн рублей.