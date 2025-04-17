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Новая Лада Искра — уже у дилеров!

Дилеры АВТОВАЗа начали оформлять предзаказы на новую модель Lada Iskra

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Официальные дилеры бренда Lada начали принимать предзаказы на новую модель АВТОВАЗа – Lada Iskra, сообщает источник. Серийное производство новинки стартует на конвейере автогиганта в Тольяти 19 апреля. Отметим, что отгрузка выставочных образцов в дилерские шоурумы началась около недели назад, но очевидно, показать машину на данный момент могут далеко не все центры.

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«Обращения есть, но пока мало. Клиентам интересно увидеть машину сначала вживую», - цитирует источник представителя сети дилерских центров «Прагматика».

До настоящего момента АВТОВАЗ не озвучивал официальную дату начала продаж. Как правило, товарные машины появляются в дилерской сети примерно через месяц после запуска серийного производства. Таким образом, старт Искры на российском авторынке можно ожидать в середине или конце мая. По предварительным оценкам, цена базовой версии седана Lada Iskra составит 1,2-1,3 млн рублей. Помимо седана в семействе ожидаются еще две модификации – универсал и кросс-универсал.

Как известно, Искра базируется на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, а в модельном ряду Lada новая модель займет место между Грантой и Вестой.

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Под капотом у базовой версии будет 90-сильный восьмиклапанник 1.6 в паре с 5-ступенчатой МКП, а более дорогие комплектации получат 16-клапанный 1.6 на 106 л.с. и новую 6-ступенчатую МКП или вариатор. В оснащении топ-версий заявлены мультимедийный комплекс с сервисами Яндекса, противотуманки с подсветкой поворота, задние электростеклоподъемники и теплые опции, а система ESP будет уже в начальной комплектации.

Источник: Российская газета

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Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 40
17.04.2025 
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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