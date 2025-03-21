Названа дата начала выпуска нового отечественного автомобиля с ESC

Lada Iskra получит электронную систему стабилизации от «Итэлмы»

Отечественная Lada Iskra получит электронную систему стабилизации (ESC) производства компании «Итэлма», ее нет ни в одной из моделей АВТОВАЗа, а оснащать ею будут даже базовые версии. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Ключевая особенность системы – интеграция интеллектуальной системы контроля давления в шинах iTPMS в ESC.

«Все версии Lada Iskra будут оснащены электронной системой стабилизации (ESC) от «Итэлма». Это первая модель АВТОВАЗа, где блок ESC дополнен функцией iTPMS (системой контроля за давлением в шинах)», – говорится в сообщении производителя.

Lada Iskra

Благодаря этой технологии анализируется скорость вращения датчиков колес для косвенной оценки давления, а изменения отслеживаются автоматически в режиме реального времени. Для калибровки системы после замены покрышек или подкачки достаточно удерживать кнопку сброса в течение нескольких секунд.

Отмечается, что испытания Lada Iskra уже завершены, модель встанет на конвейер 19 апреля 2025 года, а в продажу она поступит по цене от 1,2 млн рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: transport-news.ru