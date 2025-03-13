Лада Искра прошла краш-тесты – известны результаты!

АВТОВАЗ: Iskra успешно прошла комплекс заводских и сертификационных испытаний

Перспективная модель АВТОВАЗа Lada Iskra завершила комплекс заводских и сертификационных испытаний. На АВТОВАЗе сообщили, что испытания получились успешными: новинка доказала надежность и высокое качество технологий. Под испытания было собрано 98 прототипов различных модификаций.

Тесты на дорогах и бездорожье проводились на собственном полигоне АВТОВАЗа, а также в горных и северных регионах. Пресс-служба замечает, что в ходе доводки конструкции инженерам удалось достичь высоких показателей управляемости и адаптации к российскому климату, низкого уровня аэродинамического шума, оптимального качества звучания аудиосистемы и стабильности работы системы телефонной связи.

«Значительная часть испытаний была посвящена безопасности Iskra. 84 краш-теста автомобиля и его отдельных систем подтвердили высокий уровень защиты новой модели. Lada Iskra значительно превосходит национальные требования безопасности. Дополнительно были проведены ударные испытания по независимым программам – здесь Iskra показала уровень Lada Vesta, а также иностранных аналогов бюджетного B-класса», – сообщил пресс-центр АВТОВАЗа.

Кроме того, при лабораторных испытаниях использовались аэродинамическая труба, безэховая камера для виброакустических испытаний, лаборатория по электромагнитной совместимости и аэроклиматическая камера. Тестировался как автомобиль в целом, так и отдельные его компоненты и системы.

Искра предложит покупателям высокий уровень безопасности, считают на заводе. В базовой версии машины будут оснащены электронной системой стабилизации (ESC), антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двумя подушками безопасности.

Модель Lada Iskra разработана на локализованной платформе Renault CMF-B-LS и призвана занять рыночную нишу между семействами Granta и Vesta. В семействе планируются версии седан, универсал и кросс-универсал. Линейку двигателей составят двигатели 1.6 (90 и 106 л.с.), которые будут агрегатироваться с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с вариатором. Старт серийного производства намечен на 19 апреля.