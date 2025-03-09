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Названа точная дата начала выпуска Lada Iskra

Глава АВТОВАЗа Соколов: Производство Lada Iskra стартует 19 апреля

Серийное производство новой версии Lada Iskra стартует 19 апреля 2025 года, рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Новинка получит три разновидности силовых агрегатов: базовый мотор 1,6 литра мощностью 90 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой МКП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 л. с. с 6-ступенчатой МКП или автоматической трансмиссией.

Lada Iskra
Lada Iskra
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Уточняется, что для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Среди стандартных опций: две подушки безопасности, ABS, система динамической стабилизации и система помощи на подъеме, а также датчики света и дождя.

В линейке АВТОВАЗа новинка будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Ориентировочно, стоить Lada Iskra будет от 1,2 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 20
09.03.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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