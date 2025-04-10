Искру уже отгружают дилерам? Вот подробности!

RCI News: АВТОВАЗ начал отгружать дилерам новую модель Lada Iskra

В Сети появились снимки новых автомобилей Lada Iskra на автовозах. По сообщению разместившего фото источника, это предсерийные экземпляры новой модели, предназначенные для экспонирования в шоу-румах официальных дилеров бренда Lada. Отметим, что не все фото из подборки свежие: часть из них «светилась» в медийном поле ранее, когда АВТОВАЗ готовился презентовать модель на различных крупных событиях.

Тем не менее, фотографии как минимум одного автомобиля белого цвета ранее точно не публиковались. Появление новых машин на автовозах выглядит логично: АВТОВАЗ готовится к продажам Искры, которые должны стартовать в конце мая или начале июня. А серийное производство на конвейере в Тольятти начнется 19 апреля, в день рождения ВАЗ-2101.

Как известно, Искра базируется на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, а в модельном ряду Lada новая модель займет место между Грантой и Вестой. То же самое справедливо и по ценам на Искру.

По предварительным оценкам, цена базовой версии седана Lada Iskra составит около 1,2 млн рублей. Кроме седана в семействе также ожидаются универсал и кросс-универсал. Уже в базовой версии у Искры будет система стабилизации ESC, а топовые комплектации получат мультимедийный комплекс с сервисами Яндекса, противотуманки с подсветкой поворота, задние электростеклоподъемники, теплые опции.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: RCI News