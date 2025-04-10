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Искру уже отгружают дилерам? Вот подробности!

RCI News: АВТОВАЗ начал отгружать дилерам новую модель Lada Iskra

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В Сети появились снимки новых автомобилей Lada Iskra на автовозах. По сообщению разместившего фото источника, это предсерийные экземпляры новой модели, предназначенные для экспонирования в шоу-румах официальных дилеров бренда Lada. Отметим, что не все фото из подборки свежие: часть из них «светилась» в медийном поле ранее, когда АВТОВАЗ готовился презентовать модель на различных крупных событиях.

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Тем не менее, фотографии как минимум одного автомобиля белого цвета ранее точно не публиковались. Появление новых машин на автовозах выглядит логично: АВТОВАЗ готовится к продажам Искры, которые должны стартовать в конце мая или начале июня. А серийное производство на конвейере в Тольятти начнется 19 апреля, в день рождения ВАЗ-2101.

Как известно, Искра базируется на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, а в модельном ряду Lada новая модель займет место между Грантой и Вестой. То же самое справедливо и по ценам на Искру.

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По предварительным оценкам, цена базовой версии седана Lada Iskra составит около 1,2 млн рублей. Кроме седана в семействе также ожидаются универсал и кросс-универсал. Уже в базовой версии у Искры будет система стабилизации ESC, а топовые комплектации получат мультимедийный комплекс с сервисами Яндекса, противотуманки с подсветкой поворота, задние электростеклоподъемники, теплые опции.

Источник: RCI News

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
10.04.2025 
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