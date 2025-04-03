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Новые подробности о Ладе Iskra — какими будут колеса?

АВТОВАЗ запатентовал колесные диски и колпаки для Лады Искры

Спойлер: колеса на перспективной модели АВТОВАЗа Lada Iskra будут круглыми. Более того, у них будут колесные диски. Наконец, сейчас мы можем даже показать вам окончательный дизайн этих дисков – АВТОВАЗ оформил на них официальный патент.

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Соответствующие изображения появились в открытой части базы данных Роспатента. Как нетрудно убедиться по галерее в нижней части этой заметки, легкосплавные колесные диски на семействе Iskra будут представлены в трех вариантах. Можно предположить, что черненые диски со шлифованными гранями достанутся кросс-версии универсала.

Остальные два варианта «попроще», вероятно, предназначены обычным седану и универсалу, а пластиковые колпаки будут устанавливать на наиболее доступные базовые версии седанов.

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Напомним, недавно перспективная отечественная модель успешно прошла краш-тесты, основной комплекс испытаний на заводе уже завершен. Одной из новых для АВТОВАЗа систем, которая впервые появится именно на Искре, будет ESC от компании «Итэлма» – сейчас электронной стабилизации нет ни на одной из моделей Lada, а на Искру она будет ставиться с базовой версии. Прогноз цены – от 1,2 млн рублей. Старт серийного производства – 19 апреля.

Источник: Роспатент

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
03.04.2025 
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