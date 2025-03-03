Lada Iskra — АВТОВАЗ назвал точную дату старта!

Максим Соколов: серийное производство модели Lada Iskra стартует 19 апреля

Старт серийного выпуска модели Lada Iskra состоится 19 апреля 2025 года, сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов в рамках награждения предприятия орденом «За доблестный труд». Начало производства нового семейства будет приурочено к 55-летию со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101.

Кроме того, Соколов подтвердил дату премьеры кроссовера на платформе Vesta в июне 2025 года (по ранее озвученным планам, это должно произойти на ПМЭФ) и начало серийного производства этой модели в 2026 году.

Напомним, в 2024-м точно так же на ПМЭФ была впервые официально показана и Искра, которая сейчас готовится к выходу в серию.

Модель базируется на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS (как новый Logan), разработка Искры началась еще во времена сотрудничества с французами. В семействе ожидаются седан, универсал и кросс-универсал. По цене Искра расположится между Грантой и Вестой.