Кроссовер Lada 2026 года — все подробности!

«За рулем» раскрыл все нюансы по новому кроссоверу АВТОВАЗа Lada B+ Cross

В конце января АВТОВАЗ впервые «засветил» перспективный кроссовер, пока носящий условное название Lada B+ Cross. Интерес к автомобилю высок: это популярный и новый для АВТОВАЗа класс авто, а сроки выхода – уже ближайшая перспектива, если не считать грядущего в апреле запуска Лады Iskra и готовящихся премьер нишевых модификаций Niva Sport и Vesta Sport.

«За рулем» собрал все, что известно о кроссовере Lada на конец февраля 2025 года.

Название

Lada B+ Cross – условное наименование, обозначающее лишь класс автомобиля: машина будет относиться к европейскому сегменту B+, обладая при этом увеличенным по сравнению с обычными легковушками дорожным просветом. Реальным же названием может стать любой из вариантов, который АВТОВАЗ «застолбил» за собой в последнее время – например, запатентованный недавно Tigris.

Дизайн

Внешность разрабатывала группа молодых дизайнеров АВТОВАЗа, вдохновляясь идеями конструктивизма в архитектуре и дизайном современных гаджетов. На данный момент основные стилевые решения по новому кроссоверу уже утверждены.

Платформа

Основой новой модели станет платформа Lada Vesta, которую «раздвинули» по колесной базе и усилили. От базовой платформы кроссоверу досталось 135 из 360 элементов. Эти базовые 135 элементов – это, в основном, основание и внутренние элементы. Именно отработанная нижняя часть платформы (по большому счету – пол кузова), по мнению вазовцев, поможет быстро запустить кроссовер в серию.

Полный привод

В то же время сугубо переднеприводная платформа Весты может отсечь перспективу полного привода – или, по крайней мере, отдалить появление версий 4х4 для Lada B+ Cross. Ведь для перекройки существующей архитектуры (которую собираются использовать также и для «новой Нивы») нужны недюжинные ресурсы.

Двигатель

На данный момент достаточно мощного и тяговитого двигателя у АВТОВАЗа нет: возможностей 1.8 Evo (122 л.с.) хватает с натяжкой, а форсированную до 145 л.с. версию мотора 1.8 на АВТОВАЗе планируют вернуть в производство – но исключительно для перезапуска Весты Спорт, не видя смысла ставить высокооборотистый двигатель на массовые модели. Для высокого и тяжелого кроссовера АВТОВАЗу придется освоить (или закупить в Китае) турбомотор и соответствующую «моментную» коробку.

Дата премьеры

Официальная презентация модели пройдет в июне на ПМЭФ-2025 – будет представлен не макет (как на январском показе), а полноценный автомобиль. Первый реальный кузов кроссовера уже сварен (причем на основной оснастке, не по обходным технологиям), а в ближайшее время планируется сварить еще несколько и создать опытную партию машин для испытаний. Очевидно, один из таких образцов и презентуют на питерском форуме летом 2025-го.

Начало производства и выход на рынок

По имеющейся на данный момент информации, АВТОВАЗ планирует запуск кроссовера в серию в первой половине 2026 года. Если эти сроки будут выдержаны, дебют новой модели Lada на российском авторынке может произойти в конце 2026-го или в начале 2027 года.