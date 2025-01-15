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Кроссовер на базе Весты — дата премьеры официально подтверждена!

АВТОВАЗ: премьера кроссовера на платформе Lada Vesta пройдет на ПМЭФ-2025

На прошедшей 15 января пресс-конференции АВТОВАЗа по итогам 2024 года были обозначены планы предприятия на ближайшее будущее. В частности, озвучены грядущие премьеры, наиболее ожидаемая из которых – это, пожалуй, новый кроссовер, базирующийся на архитектуре Lada Vesta.

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АВТОВАЗ подтвердил, что премьера кроссовера «на усиленной базе Весты» пройдет в июне на ПМЭФ-2025, пишет источник. Также подтверждено, что производство новой модели стартует в 2026 году. Напомним, в июне 2024 года Максим Соколов впервые сообщил, что кроссовер запустят в производство в самом начале 2026 года.

Как писал «За рулем» ранее, кроссовер будет значительно выше Весты, а все кузовные панели, кроме основания кузова, будут новыми – включая боковины и крышу. Головная оптика будет узкой, также ничего не имеющей с нынешними фарами Lada Vesta. Вместе с тем, стилистически машины будут похожи. С полным приводом ситуация сомнительная – по крайней мере, для самой Весты таковой точно не планируется.

По названию пока есть лишь варианты: предположительно, это будет что-то из недавно запатентованного АВТОВАЗом: Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa, XTour, Ursus или Terum. Хотя и вовсе не обязательно.

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Из вазовской итоговой пресс-конференции также известно, что предприятию в наступившем 2025 году, помимо презентации нового кроссовера на ПМЭФ-2025, предстоит еще несколько важных «продуктовых событий» (см. рисунок): запуск производства Lada Iskra (3 типа кузова, 3 силовых агрегата), новые силовые агрегаты для семейств Niva и Vesta, новые версии и комплектации у всех (!) нынешних моделей, а также старт продаж спортивных Niva Sport и Vesta Sport.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4209
15.01.2025 
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-64