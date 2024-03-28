Стали известны варианты названий двух новинок Lada

АВТОВАЗ зарегистрировал наименования моделей Ursus и Terum

Новые модели Lada могут получить названия Ursus и Terum – это следует из свежих данных сайта Федерального института промышленной собственности (ФИПС). АВТОВАЗ оформил права на эти названия – как водится, по широкому списку категорий товаров, в который входят и автомобили.

Напомним, буквально за день до этого в базе ФИПС появились охранные документы на другие названия от АВТОВАЗа: Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Представитель АВТОВАЗа пояснил, что регистрация товарных знаков не означает скорого начала производства моделей под такими названиями.

Практика патентования названий большими группами, «с запасом», на АВТОВАЗе в последние годы уже прижилась – и периодически приводит к пополнению линейки серийных моделей Lada именами конкретно из этих групп.

Напомним, в сентябре-ноябре 2020 года АВТОВАЗ запатентовал названия Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta, Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Preosa, Kvest, Onega, Кам4атка, Alta (победитель клиентского конкурса), Aura, Iskra, Mira, Avira или Sfera. С тех пор две из них обрели реальные воплощения – Kvest, превращенный в Quest (исполнение Гранты и Ларгуса) и Aura (удлиненная модель на базе Весты). А Iskra должна встать на конвейер в начале 2025 года.

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Источник: Автопоток