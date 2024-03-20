#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На АВТОВАЗе будут собирать больше бюджетных Lada Granta в комплектации Standart
20 марта
На АВТОВАЗе будут собирать больше бюджетных Lada Granta в комплектации Standart
АВТОВАЗ в 2024 году увеличит выпуск дешевых...
Jetour везет в Россию новый кроссовер
20 марта
Jetour везет в Россию новый кроссовер
Китайский бренд Jetour скоро представит на...
Подводная лодка проекта 636.3
20 марта
Чем хороши российские «черные дыры»
Мальцев об уникальном оружии: «Можно...

Динамичный и функциональный: Соколов рассказал о впечатлениях от езды на Lada Iskra

Глава АВТОВАЗа Соколов: Дебют Lada Iskra состоится во время ПМЭФ-2024

Презентация новой модели Lada Iskra отечественного производителя АВТОВАЗ состоится в июне 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ). Об этом представителям СМИ рассказал президент компании Максим Соколов.

«Уже стало доброй традицией презентовать новые автомобили на Санкт-Петербургском экономическом международном форуме. Там был в прошлом году презентован автомобиль Aura, прототип автомобиля Aura. Наверное, это самая представительная площадка, на которой мы презентуем автомобиль Iskra», – подчеркнул глава концерна.
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Соколов рассказал, что ему уже удалось управлять новинкой, это произошло на полигоне предприятия.

«И могу сказать, что это очень комфортный, очень отзывчивый, динамичный и удобный для пользователей, для клиентов, для любителей бренда Lada автомобиль», – констатировал президент компании.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск производства семейства автомобилей Iskra стартует в начале 2025 года. Выпуск моделей наладят на площадке АВТОВАЗа в Тольятти. ПМЭФ-2024 начнет свою работу 5 июня текущего года и продлится до 8 июня.

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
20.03.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0