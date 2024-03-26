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АВТОВАЗ выбрал восемь названий для своих будущих машин

АВТОВАЗ подал в Роспатент заявку на регистрацию 8 новых товарных знаков

АВТОВАЗ направил в Роспатент заявку на регистрацию восьми товарных знаков. В пресс-службе компании отметили, что все их могут использовать для названия новых моделей бренда.

Так, компания планирует зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Представитель АВТОВАЗа отметил, что регистрация такого количества товарных знаков вовсе не означает скорого начала производства новых моделей. Регистрация названий «с запасом» – это обычная мера, пояснили в компании.

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Какие из перечисленных названий будут действительно использовать в будущем брендинге, в пресс-службе не сообщили.

Сейчас АВТОВАЗ выпускает машины под тремя брендами – Granta, Vesta и Niva. На май запланирован перезапуск производства модели Largus, а на третий квартал намечен старт выпуска модели бизнес-класса Lada Aura. В 2025 году компания обещает старт производства семейства машин Lada Iskra.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый японский кроссовер вернулся в Россию, став дешевле на миллион рублей.

Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
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Фото:АВТОВАЗ
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