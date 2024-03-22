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Дешевле на миллион: хорошо знакомый японский кроссовер вернули в Россию

В России начались продажи новых Nissan Qashqai по цене от 2,6 млн рублей

Кроссоверы Nissan Qashqai третьего поколения, которые так и не вышли на рынок РФ официально, сейчас можно приобрести по привлекательной цене. Так, на 22 марта самый дешевый Nissan Qashqai предлагают за 2,6 млн рублей. Это автомобиль 2024 года выпуска, выставлен на продажу он в Нижнем Новгороде.

Автомобили в других городах дороже (2,95 млн рублей в Омске), но это всё равно значительно меньше, чем за Qashqai 2024 просили в январе текущего года – 3,45 млн рублей.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Уточняется, что автомобили везут из Китая. Эти кроссоверы оборудованы 1,3-литровым турбомотором мощностью 158 л.с. и вариатором, а привод может быть как передним, так и полным.

Комплектации при этом довольно богатые: медиасистема с крупным экраном, кожаная или комбинированная обивка сидений, мультифункциональное рулевое колесо, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Ранее «За рулем» сообщал, что Solaris HS с МКП за 1,61 млн рублей стал самой доступной моделью завода АГР.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Nissan
22.03.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.

+10