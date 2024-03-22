Дешевле на миллион: хорошо знакомый японский кроссовер вернули в Россию

В России начались продажи новых Nissan Qashqai по цене от 2,6 млн рублей

Кроссоверы Nissan Qashqai третьего поколения, которые так и не вышли на рынок РФ официально, сейчас можно приобрести по привлекательной цене. Так, на 22 марта самый дешевый Nissan Qashqai предлагают за 2,6 млн рублей. Это автомобиль 2024 года выпуска, выставлен на продажу он в Нижнем Новгороде.

Автомобили в других городах дороже (2,95 млн рублей в Омске), но это всё равно значительно меньше, чем за Qashqai 2024 просили в январе текущего года – 3,45 млн рублей.

Nissan Qashqai

Уточняется, что автомобили везут из Китая. Эти кроссоверы оборудованы 1,3-литровым турбомотором мощностью 158 л.с. и вариатором, а привод может быть как передним, так и полным.

Комплектации при этом довольно богатые: медиасистема с крупным экраном, кожаная или комбинированная обивка сидений, мультифункциональное рулевое колесо, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль.

Nissan Qashqai

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Источник: «Автоновости дня»