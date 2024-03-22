Дешевле на миллион: хорошо знакомый японский кроссовер вернули в Россию
Кроссоверы Nissan Qashqai третьего поколения, которые так и не вышли на рынок РФ официально, сейчас можно приобрести по привлекательной цене. Так, на 22 марта самый дешевый Nissan Qashqai предлагают за 2,6 млн рублей. Это автомобиль 2024 года выпуска, выставлен на продажу он в Нижнем Новгороде.
Автомобили в других городах дороже (2,95 млн рублей в Омске), но это всё равно значительно меньше, чем за Qashqai 2024 просили в январе текущего года – 3,45 млн рублей.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Уточняется, что автомобили везут из Китая. Эти кроссоверы оборудованы 1,3-литровым турбомотором мощностью 158 л.с. и вариатором, а привод может быть как передним, так и полным.
Комплектации при этом довольно богатые: медиасистема с крупным экраном, кожаная или комбинированная обивка сидений, мультифункциональное рулевое колесо, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль.
Ранее «За рулем» сообщал, что Solaris HS с МКП за 1,61 млн рублей стал самой доступной моделью завода АГР.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Nissan Qashqai (26)
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.