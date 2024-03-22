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Solaris HS с «механикой»: названа цена самой доступной версии

Solaris HS с МКПП за 1,61 млн рублей стал самой доступной моделью завода АГР

Дилерам поступают новые варианты седанов Hyundai. Ранее в салоны поставлялись машины с АКП, но сейчас появились и варианты с «механикой». Один из продавцов озвучил стоимость такой машины.

Solaris HS со 123-сильным мотором и 6-ступенчатой МКПП с пакетами Winter и Light оценили в 2,11 млн рублей. При этом уточняется, что можно получить скидку в 500 тыс. рублей за кредит и trade-in. В итоге выходит, что минимальная стоимость авто составит 1,61 млн рублей.

Solaris HS
Solaris HS
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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

В такой комплектации есть кондиционер, датчик света, медиасистема с 8-дюймовым экраном и 4 динамиками, мультифункциональное рулевое колесо, рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте, сиденье водителя с электрической регулировкой поясничной поддержкой, 15-дюймовые стальные диски, светодиодные фары проекционного типа.

Также имеется полный пакет «зимних» опций, в который входит подогрев форсунок, лобового стекла, руля и передних кресел.

Ранее «За рулем» рассказал, почему камеры выписывают ошибочные штрафы за нарушения ПДД.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:AGR
Количество просмотров 2
22.03.2024
Фото:AGR
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