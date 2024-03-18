4 простых совета, как избежать штрафа «за ремень»

«За рулем» рассказал, почему камеры выписывают ошибочные штрафы за нарушения ПДД

Сегодня камеры следят за нами не только в видимом диапазоне света, но и в инфракрасном, некоторые могут улавливать даже ультрафиолет. А еще они умеют распознавать лица водителя и пассажиров. Но ни одна технология не застрахована от ошибок.

Ошибочный штраф за ремень – случай из практики

Представьте: вы едете по своим делам, соблюдая ПДД. Тем не менее на ваше мобильное приложение приходит уведомление о штрафе за непристегнутый ремень безопасности. Такая история случилась с Олегом Ч., который арендовал каршеринговый автомобиль.

Ситуация прояснилась после внимательного изучения фотографий с камер наблюдения.

У водителя воротник куртки перекрыл пристегнутый ремень безопасности. А оставшаяся часть ремня неразличима на темном фоне салона автомобиля. Итог – штраф. Не повезло.

Как обжаловать несправедливый штраф?

Если водитель является собственником машины, все просто. Вот инструкция.

Но в нашем примере владельцем автомобиля является каршеринговая компания, а значит штраф поступил именно ей. Водителю, по вине которого был выписан штраф, необходимо обратиться в каршеринговый сервис для получения доверенности.

Также представитель каршеринга с доверенностью может обратиться в ГИБДД и, согласно статье 2.6.1 КоАП РФ, переписать штраф на водителя, арендовавшего авто. Только после этого водитель может обжаловать штраф. Однако вряд ли сотрудники каршеринга будут этим заниматься.

Процедура обжалования занимает немало времени, и в большинстве случаев штрафы просто оплачиваются.

Как избежать ошибочных штрафов?

Есть несколько способов сделать пристегнутый ремень безопасности заметнее для камер.

1. Установите на ремень специальную накладку. Накладка должна быть достаточно яркой, чтобы ее замечали камеры наблюдения.

2. Старайтесь надевать светлую верхнюю одежду. Днем черный ремень безопасности будет сливаться с темной одеждой. Из-за этого случаются ошибки в выявлении нарушений ПДД. Ночью же наоборот можете ехать в темной одежде. Камеры способны вести съемку в ИК-диапазоне. Соответственно и ремень безопасности на черном фоне будет хорошо заметен.

3. Пристегивайте ремень, не пропуская его под одеждой. Во время поездки контролируйте, чтобы ремень безопасности не скрывался под элементами одежды.

4. Не торопитесь с оплатой штрафа. В том случае, если заметна ошибка камеры, есть возможность обжаловать штраф через сервис Госуслуги.

Перестанут ли камеры выписывать ошибочные штрафы?

Тенденция такова, что число и состав нарушений ПДД, которые выявляются камерами наблюдения, будет увеличиваться. Да и камер на дорогах все больше. И в первую очередь это касается регионов. Так что ошибочных штрафов меньше точно не станет.

Но непонятно, почему за несовершенную работу оборудования должны расплачиваться автовладельцы. В то же время и проверка сотен миллионов нарушений вручную невозможна. Да и человеческий фактор никто не отменял. Напрашивается логичный вывод: следует максимально упростить процедуру обжалования таких штрафов. В первую очередь, в случае с арендованными автомобилями.