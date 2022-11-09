Ошибаются и автоматические камеры, и инспекторы. А исправлять эти ошибки приходится нам — водителям. Хорошо, что делать это стало проще.

Как работает система?

Еще недавно, чтобы обжаловать штраф, требовалось лично посетить организацию, которая его оформила. Альтернативы не было.

И многие отказывались — время дороже, проще заплатить. Ведь большая часть постановлений выносится за превышение скорости на 20–40 км/ч — это 250 рублей со скидкой за быструю оплату.

Даже если считать затраты на бензин или общественный транспорт, выгода от отмены наказания ничтожна: получите только моральное удовлетворение.

К счастью, появилась возможность в некоторых случаях подать онлайн-заявление.

Оспорить можно любой штраф: как выписанный вручную, так и зафиксированный автоматическими камерами.

Сколько у меня времени?

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На оспаривание штрафа отводится 10 суток с момента вынесения постановления. Важный вопрос: что считать точкой отсчета? Если материал составлен остановившим вас инспектором — тут все понятно.

В случае с нарушением, зафиксированным устройствами автоматической фотовидеофиксации, это будет дата поступления «письма счастья» в ваше почтовое отделение. Обратите внимание: обратный отсчет начинается, когда постановление пришло на почту, а не когда вы его лично получили (уведомление опускают в почтовый ящик).

С прошлого года стало возможным подписаться на получение информации о штрафах в личный кабинет на сайте госуслуг. В этом случае вам придет уведомление на телефон, электронную почту или мобильное приложение (как вы сами выберете). А срок подачи апелляции начнет отсчитываться со следующего дня.

Если по уважительной причине не уложились в 10-дневный срок, можете подать ходатайство о его продлении. Правда, никаких правил и нормативов его удовлетворения нет.

Куда жаловаться?

Штрафы за дорожные правонарушения сейчас выносит не только ГИБДД. Например, в Москве такими полномочиями наделены МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) и АМПП (Администратор московского парковочного пространства), которые штрафуют исключительно за неправильную или неоплаченную парковку.

В других регионах могут быть свои организации. Обращаться с жалобой можно сразу в суд по месту жительства, но лучше начать непосредственно с организации, которая наложила штраф.

ГИБДД

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Несмотря на наличие онлайн-формы для подачи различных обращений на официальном сайте ГИБДД, для обжалования штрафов она не работает. Отправить материалы можно по почте или приехав в подразделение лично.

С прошлого года работает сервис по подаче апелляции через сайт госуслуг. Для этого у вас должна быть обычная или усиленная квалифицированная цифровая подпись, а для конкретного штрафа должна иметься возможность онлайн-обжалования (доступно не для всех типов нарушений).

АМПП

В АМПП тоже можно приехать лично в один из офисов «Московского транспорта» или отправить документы по почте.

Варианты для онлайн-обжалования следующие:

МАДИ

Для обращений в МАДИ можно использовать те же способы, что и для АМПП. С поправкой на то, что у этой организации свои адреса клиентских офисов.

Вдобавок есть четвертый онлайн-путь — через электронную приемную Правительства Москвы.

Что нужно предоставить?

Вместе с личными документами и постановлением необходимо приложить материалы, которые (по вашему мнению) могут служить доказательствами ошибки.

Это могут быть фото- и видеозаписи, показания свидетелей, договор купли-продажи или аренды (если машина находится не в вашем пользовании), билеты на самолет или поезд, счет из гостиницы (как доказательство, что не вы управляли автомобилем).

Только имейте в виду: поверенный комплекс фотовидеофиксации нарушений по закону по определению точнее, чем показания скорости на записи с видеорегистратора . Поэтому не питайте иллюзий, что вам обязательно поверят и отменят штраф.

С отменой явно ошибочных наказаний проблем не будет. Всё докажут фотографии, которые сотрудник при вынесении решения, видимо, невнимательно рассмотрел. А вот доказать, что камера ошиблась в измерении скорости, практически нереально.

В какие сроки будет решение?

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ГИБДД и иные государственные ведомства по закону имеют срок ответа на заявление от 10 до 30 календарных дней. В суде этот период растягивается до двух месяцев.

Однако в реальности ждать решения можно и больше. Особенно если вы не согласитесь с решением первой инстанции и пойдете выше.

В этом случае необходимо уведомить орган, вынесший постановление, о длящейся апелляции. Иначе по истечении отведенных законом 60 дней на оплату штрафа ваше дело могут передать судебным приставам для принудительного взыскания.

Не факт, что этого не случится после вашего уведомления, но всё же будут шансы избежать проблем с блокировкой счетов и неожиданным списанием денег.

А если уже оплатил штраф?

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Если наказание признают ошибочным, деньги можно вернуть. Причем это можно сделать в течение трех лет.

Вместе с решением об отмене наказания и подтверждением, что штраф вы оплатили, потребуется предоставить реквизиты счета для возврата денег. Средства должны прийти в течение месяца после подачи документов.

Обращаться, опять же, нужно в то ведомство, которое вынесло постановление и получило деньги.