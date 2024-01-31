Новый кроссовер Nissan появился в РФ по цене «китайца»
Российский мультибрендовый дилер привозит под заказ в РФ новые Nissan Qashqai третьего поколения. Эти автомобили нее продаются официально у нас в стране. Заявленная цена кроссовера — 3,45 млн рублей.
Стоит отметить, что цена официально поставляемых Omoda C5 в топ-версии Supreme составляет примерно столько же — 3,309 млн, Jetour X70 Plus — 3,299 млн рублей, а новый Geely Atlas в топовой версии обойдется в 3,494 млн рублей.
Согласно объявлению в одном из классифайдов, Qashqai синего цвета имеет символический пробег 35 км. Под капотом кроссовера бензиновый турбомотор объемом 1,3 л мощностью 158 л.с., агрегатированный с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Расход топлива в среднем 5,5 литра на 100 км по циклу WLTP.
Весь список комплектации не указан, но по фотографиям можно сделать вывод о достаточно богатой «начинке». В числе прочего есть цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с крупным сенсорным дисплеем, сиденья из кожи, мультифункциональный руль с кожаным ободом, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и двухзонный климат-контроль.
Внешне кроссовер третьей генерации можно отличить по более угловатой форме кузова, у него новая решетка радиатора V-Motion и «двухъярусная» оптика с узкими матричными фарами, в салоне три дисплея: 9-дюймовый для медиасистемы, 12,3-дюймовый для цифровой комбинации приборов и 10,8-дюймовый для проекции на лобовое стекло.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: avtonovostidnya.ru
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
Отзывы о Nissan Qashqai (26)
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.