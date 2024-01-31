Новый кроссовер Nissan появился в РФ по цене «китайца»

В РФ есть в продаже новый кроссовер Nissan Qashqai 2024 года за 3,45 млн рублей

Российский мультибрендовый дилер привозит под заказ в РФ новые Nissan Qashqai третьего поколения. Эти автомобили нее продаются официально у нас в стране. Заявленная цена кроссовера — 3,45 млн рублей.

Стоит отметить, что цена официально поставляемых Omoda C5 в топ-версии Supreme составляет примерно столько же — 3,309 млн, Jetour X70 Plus — 3,299 млн рублей, а новый Geely Atlas в топовой версии обойдется в 3,494 млн рублей.

Nissan Qashqai

Согласно объявлению в одном из классифайдов, Qashqai синего цвета имеет символический пробег 35 км. Под капотом кроссовера бензиновый турбомотор объемом 1,3 л мощностью 158 л.с., агрегатированный с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Расход топлива в среднем 5,5 литра на 100 км по циклу WLTP.

Весь список комплектации не указан, но по фотографиям можно сделать вывод о достаточно богатой «начинке». В числе прочего есть цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с крупным сенсорным дисплеем, сиденья из кожи, мультифункциональный руль с кожаным ободом, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и двухзонный климат-контроль.

Внешне кроссовер третьей генерации можно отличить по более угловатой форме кузова, у него новая решетка радиатора V-Motion и «двухъярусная» оптика с узкими матричными фарами, в салоне три дисплея: 9-дюймовый для медиасистемы, 12,3-дюймовый для цифровой комбинации приборов и 10,8-дюймовый для проекции на лобовое стекло.

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Источник: avtonovostidnya.ru