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Мощный двигатель, новая коробка, климат-контроль — когда ждать такую Весту?

Российская газета: обновленная Vesta Sport появится во втором квартале 2025 года

Модификация Vesta Sport, созданная на базе обновленной Весты, выйдет на рынок во втором квартале 2025 года, сообщает источник со ссылкой на представителей АВТОВАЗа. Разработкой и выпуском таких автомобилей занимается дочерняя компания АВТОВАЗа, спортивное подразделение ООО «Лада Спорт». Характеристики спортверсии пока не разглашаются, но определенно, выпускаемая мелкой серией Веста Спорт станет самой мощной версией флагманского семейства – именно так было до рестайлинга.

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Напомним, Vesta Sport первого поколения появилась в 2018 году, и в ней был применен бензиновый двигатель 1.8 (сейчас его обновленная версия называется 1.8 Evo), отдачу которого повысили со 122 л.с. до 145 л.с. В двигателе применены иные распредвалы, настройки блока управления, впуск и выпуск, повышено давление в топливной системе, пересмотрен алгоритм регулировки фаз газораспределения. А главной особенностью спортивной версии стала модифицированная подвеска.

Кроме того, семейство Lada Vesta в грядущем году ждет еще три важных обновления. Во-первых, уже зимой 2025 года с конвейера начнут сходить товарные автомобили, оснащенные новой 6-ступенчатой механической коробкой передач от китайского производителя WanLiYang. Как ранее сообщал «За рулем», первой такую коробку получит именно «заряженная» версия Vesta Sport.

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Во-вторых, в 2025 году на Весту вернется полноценный климат-контроль – сейчас, напомним, семейство располагает только кондиционером. В-третьих, должен появиться бесключевой доступ с карточкой вместо ключа. Что касается появления топ-версии с импортным турбомотором на 180-190 л.с., то пока среди заявленных на 2025 год новинок АВТОВАЗа такой пункт отсутствует.

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Источник: Российская газета

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
26.12.2024 
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-60