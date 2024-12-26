Мощный двигатель, новая коробка, климат-контроль — когда ждать такую Весту?
Модификация Vesta Sport, созданная на базе обновленной Весты, выйдет на рынок во втором квартале 2025 года, сообщает источник со ссылкой на представителей АВТОВАЗа. Разработкой и выпуском таких автомобилей занимается дочерняя компания АВТОВАЗа, спортивное подразделение ООО «Лада Спорт». Характеристики спортверсии пока не разглашаются, но определенно, выпускаемая мелкой серией Веста Спорт станет самой мощной версией флагманского семейства – именно так было до рестайлинга.
Напомним, Vesta Sport первого поколения появилась в 2018 году, и в ней был применен бензиновый двигатель 1.8 (сейчас его обновленная версия называется 1.8 Evo), отдачу которого повысили со 122 л.с. до 145 л.с. В двигателе применены иные распредвалы, настройки блока управления, впуск и выпуск, повышено давление в топливной системе, пересмотрен алгоритм регулировки фаз газораспределения. А главной особенностью спортивной версии стала модифицированная подвеска.
Кроме того, семейство Lada Vesta в грядущем году ждет еще три важных обновления. Во-первых, уже зимой 2025 года с конвейера начнут сходить товарные автомобили, оснащенные новой 6-ступенчатой механической коробкой передач от китайского производителя WanLiYang. Как ранее сообщал «За рулем», первой такую коробку получит именно «заряженная» версия Vesta Sport.
Во-вторых, в 2025 году на Весту вернется полноценный климат-контроль – сейчас, напомним, семейство располагает только кондиционером. В-третьих, должен появиться бесключевой доступ с карточкой вместо ключа. Что касается появления топ-версии с импортным турбомотором на 180-190 л.с., то пока среди заявленных на 2025 год новинок АВТОВАЗа такой пункт отсутствует.
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Источник: Российская газета