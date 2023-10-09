Назван производитель 6-ступенчатой МКП и вариатора для Весты

Lada Vesta получит 6-ступенчатую механическую коробку и вариатор из Китая

После грядущего появления у дилеров модификации Vesta Sportline в линейке силовых агрегатов у Весты будет три варианта 1.6 – 90 л.с., 106 и 118 л.с., и все они пока что сочетаются с механической коробкой ВАЗ-21807. Более того, планируется расширение линейки мотором 1.8 в вариантах мощности 122 л.с. для обычной Весты и 145 л.с. для Весты Спорт. У них тоже будет «пятиступка»?

«Во-первых, шестиступенчатая коробка будет в 2024 году. В первую очередь – на Весте Спорт с мотором 1.8. Она будет покупной, но это лучше, чем ничего. Во-вторых, с мотором 1.8 будут ставить вариатор. Оба узла – от фирмы WanLiYang. Это известная китайская компания, ранее являвшаяся подразделением Chery и с 2003 года совместно разрабатывавшая вариаторы. Сейчас АВТОВАЗ с ними договорился. Но это – история уже следующих месяцев», – рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Ранее уже появлялась неофициальная информация о сотрудничестве АВТОВАЗа с WanLiYang (WLY). Сообщалось, что первые опытные экземпляры Lada Vesta с вариатором этого производителя уже собраны и подготовлены к испытаниям. Вскоре будет запущена серийная сборка таких машин, а старт продаж ожидается в начале 2024 года.

В прежние времена на Весте использовался мотор Renault-Nissan (1.6, 113 л.с.) в паре с вариатором Jatco JF015E

А вот по поводу 6-ступенчатой МКП ранее ничего не сообщалось. Если иметь в виду обозначенные сроки выхода 145-сильной Весты Спорт, на которую такую коробку прочат в первую очередь, то дебюта «шестиступки» на машинах АВТОВАЗа также следует ожидать в 2024-м. Скорее всего, 6МКП будет устанавливаться и на топовую Весту мощностью около 190 л.с.

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