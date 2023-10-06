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Стало известно, когда выйдет на рынок новая версия Весты

Продажи Lada Vesta Sportline начнутся в ноябре 2023 года

АВТОВАЗ рассчитывает в ноябре 2023 года начать продажи новой Lada Vesta Sportline. Накануне стали известны подробности о модели, а презентацию Sportline автопроизводитель проведет в предстоящие выходные на трассе «Крепость Грозная».

Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline
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Автомобиль можно будет приобрести в одном из двух вариантов кузова – седан или универсал. Внешне машины отличаются от обычных представителей семейства спойлером, оригинальными бамперами с красными акцентами, заниженной подвеской, черными колесными дисками 17", черными корпусами зеркал и черной крышей с антенной. У автомобиля выхлопная система с двумя патрубками.

Vesta Sportline оснащается 1,6-литровым двигателем от Granta Sport (по последним данным, отдача составит 118-120 л.с.) в паре с 5-ступенчатой МКП ВАЗ-21807.

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Источник: РГ

Фото: АВТОВАЗ

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