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Новая Lada Vesta Sportline – какой у нее салон?

Появились первые фотографии интерьера спортивной версии Lada Vesta Sportline

Как и предполагал «За рулем» ранее, презентация Lada Vesta Sportline состоится в первый октябрьский уик-энд на трассе «Крепость Грозная». Свежие фотографии грядущей новинки опубликовал находящийся сейчас в Грозном главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

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Но если внешность модификации, как и ее силовой агрегат, по большому счету, секретом уже не являются, изображения интерьера Vesta Sportline мы видим впервые.

Интерьер Lada Vesta Sportline
Интерьер Lada Vesta Sportline

Обращает на себя внимание оригинальная обивка сидений с красными вставками и прострочкой, аналогичное оформление рукоятей КП и стояночного тормоза, а также металлические накладки на педалях. Судя по вертикальному «планшету» мультимедийной системы, показанная в кадре машина построена на базе топовой комплектации Весты.

Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline

На презентации покажут Весту Спортлайн сразу в двух вариантах кузова – седан и универсал. Внешне машины отличаются от обычных представителей семейства оригинальными бамперами с красными акцентами, заниженной подвеской, черными колесными дисками 17", черными корпусами зеркал и черной крышей.

Максим Кадаков одним из первых познакомился с Lada Vesta Sportline
Максим Кадаков одним из первых познакомился с Lada Vesta Sportline

Под капотом у Весты Спортлайн – двигатель от Granta Sport (по последним данным, отдача составит 118-120 л.с.) в паре с 5-ступенчатой МКП ВАЗ-21807.

Ранее пресс-служба АВТОВАЗа сообщала, что продажи таких машин стартуют осенью 2023 года.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov

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