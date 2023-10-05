Новая Lada Vesta Sportline – какой у нее салон?

Появились первые фотографии интерьера спортивной версии Lada Vesta Sportline

Как и предполагал «За рулем» ранее, презентация Lada Vesta Sportline состоится в первый октябрьский уик-энд на трассе «Крепость Грозная». Свежие фотографии грядущей новинки опубликовал находящийся сейчас в Грозном главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Но если внешность модификации, как и ее силовой агрегат, по большому счету, секретом уже не являются, изображения интерьера Vesta Sportline мы видим впервые.

Интерьер Lada Vesta Sportline

Обращает на себя внимание оригинальная обивка сидений с красными вставками и прострочкой, аналогичное оформление рукоятей КП и стояночного тормоза, а также металлические накладки на педалях. Судя по вертикальному «планшету» мультимедийной системы, показанная в кадре машина построена на базе топовой комплектации Весты.

Lada Vesta Sportline Lada Vesta Sportline

На презентации покажут Весту Спортлайн сразу в двух вариантах кузова – седан и универсал. Внешне машины отличаются от обычных представителей семейства оригинальными бамперами с красными акцентами, заниженной подвеской, черными колесными дисками 17", черными корпусами зеркал и черной крышей.

Максим Кадаков одним из первых познакомился с Lada Vesta Sportline

Под капотом у Весты Спортлайн – двигатель от Granta Sport (по последним данным, отдача составит 118-120 л.с.) в паре с 5-ступенчатой МКП ВАЗ-21807.

Ранее пресс-служба АВТОВАЗа сообщала, что продажи таких машин стартуют осенью 2023 года.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov