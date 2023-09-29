Стало известно, когда начнутся продажи спортивной Lada Vesta
Осенью АВТОВАЗ планирует начать продажи на российском рынке модели Lada Vesta Sportline.
«Старт продаж — этой осенью. Технические характеристики раскроем уже скоро, комплектации и цены — ближе к старту продаж», — сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа. Ранее эксперты предполагали, что стоимость спортивной Весты будет от 2,2 млн рублей.
Cобирают заряженные Весты в подразделении «Лада Спорт». По предварительным данным, Vesta Sportline получит двигатель от Granta Sport с отдачей 123-126 л.с., 5-ступенчатую МКП ВАЗ-21807, оригинальный обвес с красными акцентами, «спортивный» интерьер, колесные диски 17”, черную крышу, раздвоенный выхлоп.
Накануне стало известно, что Lada Vesta Sportline будет выпускать не только в кузове седан, но и в кузове универсал.
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Источник: РГ
Фото: Avtograd News
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.