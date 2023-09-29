#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, когда начнутся продажи спортивной Lada VestaСтало известно, когда начнутся продажи спортивной Lada Vesta
Lada Vesta Sportline выйдет на рынок осенью...
Новое изображение шасси прототипа АтомаАтом: новые подробности о ходе проекта!
Опубликована новая фотография прототипа шасси...
Известно, когда АВТОВАЗ начнет в Питере выпуск новой ЛадыИзвестно, когда АВТОВАЗ начнет в Питере выпуск новой Лады
АВТОВАЗ может начать в Питере выпуск новой...

Стало известно, когда начнутся продажи спортивной Lada Vesta

Lada Vesta Sportline выйдет на рынок осенью 2023 года

Осенью АВТОВАЗ планирует начать продажи на российском рынке модели Lada Vesta Sportline.

«Старт продаж — этой осенью. Технические характеристики раскроем уже скоро, комплектации и цены — ближе к старту продаж», — сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа. Ранее эксперты предполагали, что стоимость спортивной Весты будет от 2,2 млн рублей.
Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Как разводят в автосервисе — любимые уловки ремонтников

Cобирают заряженные Весты в подразделении «Лада Спорт». По предварительным данным, Vesta Sportline получит двигатель от Granta Sport с отдачей 123-126 л.с., 5-ступенчатую МКП ВАЗ-21807, оригинальный обвес с красными акцентами, «спортивный» интерьер, колесные диски 17”, черную крышу, раздвоенный выхлоп.

Накануне стало известно, что Lada Vesta Sportline будет выпускать не только в кузове седан, но и в кузове универсал.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РГ

Фото: Avtograd News

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-33