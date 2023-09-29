Стало известно, когда начнутся продажи спортивной Lada Vesta

Lada Vesta Sportline выйдет на рынок осенью 2023 года

Осенью АВТОВАЗ планирует начать продажи на российском рынке модели Lada Vesta Sportline.

«Старт продаж — этой осенью. Технические характеристики раскроем уже скоро, комплектации и цены — ближе к старту продаж», — сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа. Ранее эксперты предполагали, что стоимость спортивной Весты будет от 2,2 млн рублей.

Lada Vesta Sportline

Cобирают заряженные Весты в подразделении «Лада Спорт». По предварительным данным, Vesta Sportline получит двигатель от Granta Sport с отдачей 123-126 л.с., 5-ступенчатую МКП ВАЗ-21807, оригинальный обвес с красными акцентами, «спортивный» интерьер, колесные диски 17”, черную крышу, раздвоенный выхлоп.

Накануне стало известно, что Lada Vesta Sportline будет выпускать не только в кузове седан, но и в кузове универсал.

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Источник: РГ

Фото: Avtograd News