Как санкции США скажутся на производственных планах российского автопрома

Мантуров: АВТОВАЗ из-за санкций США не будет менять свои планы

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что АВТОВАЗ не намерен корректировать производственный план на 2023 год из-за санкций США, которые были введены в отношении нескольких российских предприятий автопрома.

«Никаких изменений у нас не предвидится. Что касается этого года — точно», - сказал Мантуров. Таким образом, согласно утвержденному плану, АВТОВАЗ должен выпустить до конца года 401,6 тыс. автомобилей, превысив на 80% объемы производства в 2022 году.

Что же касается планов на следующий год, то они еще только будут утверждаться советом директоров АВТОВАЗа в конце ноября — начале декабря, добавил глава Минпромторга, который возглавляет совет директоров российской компании.

Он также выразил уверенность, что введение санкций должно ускорить процесс импортозамещения на АВТОВАЗе.

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Источник: Интерфакс

Фото: АВТОВАЗ