Недорогая Honda из США – замена китайским седанам
Honda еще до всяких кризисов растеряла позиции на российском рынке. Но это если говорить о новых автомобилях, ведь на вторичке ее позиции сильны. И речь не только о праворульных машинах из Японии.
Вот, например, Accord десятого поколения, привезенный из США.
В Россию этот Accord попал с пробегом в 56 тысяч и за полтора года успел намотать по нашим дорогам еще столько же.
Как выглядит?
Я искал сколы на капоте и бамперах – но краска держится достойно, и поиски обнаружили только пару миллиметровых скольчиков.
А вот на фары не смотрите – их владелец поменял на голубоватую оптику от гибридной версии. Не из-за износа, а красоты ради.
Держится молодцом и салон. Кожа руля отполировалась совсем немного, а водительское сиденье и вовсе не изношено. Неожиданно, учитывая, что обычно «японцы» не отличаются стойкими материалами и уже к 100 тысячам км на салон порой без слез не взглянешь.
Удобный?
Водитель в Аккорде явно в приоритете, ибо посадка отличная, а центральная консоль немного развернута.
По запасу пространства Accord ближе к «шестерке» Мазды, нежели к таким просторным машинам, как Skoda Superb или даже Kia K5. Ниспадающая крыша съедает воздух на втором ряду, а узкий проем багажника сильно ограничивает грузовые возможности.
С внутренней стороны есть ручка открывания багажника: в США она требуется по закону. О Северной Америке напоминают и единицы измерения. Разметка спидометра меняется с миль на километры в час через меню, благо приборная панель электронная.
А вот значения температуры в градусах Фаренгейта на экране климат-контроля сбивают с толку. «Методом тыка» определяю, что самые комфортные настройки – при 70 «их» градусах. Это как раз «наши» +21ºC. Индикацию климат-контроля можно «перешить» на градусы Цельсия, но за это надо отдать около 2000 рублей.
ЕЩЕ ПОЛ-ЛИТРА
Полуторалитровый двигатель L15BE – не единственный в гамме «десятого» Аккорда, но доля других версий на нашем рынке мала.
Трехлетний Accord с двухлитровым турбомотором К20С4 стоит 2,5–2,8 млн рублей. Двигатель работает с 10‑ступенчатым автоматом. Самая большая проблема такой версии – не высокая цена, а большой транспортный налог с 252 сил.
Есть и Accord с атмосферным двухлитровым мотором LFA1 мощностью 143 л. с. Такая машина была бы популярна, но это – гибрид. Общая отдача силовой установки – 212 л. с. Средняя цена трехлетних седанов – около 2,6 млн рублей.
Как едет?
Львиная доля ввозимых Аккордов – с турбомотором 1.5 и вариатором. Немудрено, ведь более крупная двухлитровая версия имеет «подлые» с точки зрения налога 252 л. с. А мощность в 192 силы у младшего двигателя не только выгоднее – она более чем достаточна. Такая Honda легко уезжает от Мазды 6 с мотором 2.5 схожей мощности, что уж говорить про всякие Camry и Сонаты.
Вариатор даже в экорежиме споро меняет передаточное отношение. А в «спорте» отклик на педаль газа становится таким же точным, как с лучшими автоматами и роботами.
И с надежностью вроде порядок. По крайней мере, за рубежом системных бед вроде задранных конусов или изношенных ремней у этого вариатора не наблюдается. Посмотрим, что будет в нашем климате.
Какие проблемы?
А вот двигатель небезгрешен. Турбомотор L15BE дебютировал в 2016 году, и вскоре проявилась неприятная болячка. Топливные форсунки почти гарантированно «летят» после 70–90 тысяч км. Не избежал этой проблемы и данный Accord. Ситуацию немного спасает унификация форсунок с праворульным минивэном Stepwgn: и сами форсунки обойдутся дешевле, и с наличием проблем нет. Даже если придется заказывать нужные детали, с Дальнего Востока они приедут быстрее, чем из США.
Под стать живому двигателю – шасси. Тут снова вспоминаю Мазду 6: этот Accord столь же монолитно стоит на курсе, при этом активно реагирует на малейшие движения руля. Вот та Honda, которую мы любим! За это я легко прощу жесткую подвеску. Вне ровных дорог надо быть аккуратным и по другой причине. Даже стандартные бамперы висят низко – что уж говорить про этот седан с дополнительным обвесом.
А ведь с поиском кузовных деталей – самая большая проблема. Впрочем, как и у любой модели, официально не поставлявшейся в Россию. Что же до ходовой части, то больших сложностей с поиском тех же стоек стабилизатора или тормозных колодок нет. Да и цены не кусаются, благо есть ассортимент «неоригинала».
Подводим итоги
Эх, Accord, где же ты был раньше? Какого черта к нам везли «никакой» CR-V вместо этого седана, обладающего ярким ездовым характером настоящей Хонды?
Если вам нужен свежий и большой легковой автомобиль, который вкусно едет и стоит около 2 млн рублей, даже не думайте идти к дилерам китайских машин.
Однозначно стоит взять «десятый» Accord! Только предварительно отложите деньги на комплект топливных форсунок.
Honda Accord
- Длина / ширина / высота / база 4882 / 1862 / 1450 / 2830 мм
- Снаряженная масса 1455 кг
- Объем багажника 473 л
- Максимальная скорость 229 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 8,1 с
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 141 кВт / 192 л.с. при 5500 об/мин; 260 Н·м при 5000 об/мин
- Расход топлива: смешанный цикл 7,6 л/100 км
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 56 л
- Трансмиссия передний привод; CVT
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: Евгений Михалкевич
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