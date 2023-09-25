Недорогая Honda из США – замена китайским седанам

Трехлетний Аккорд со 192‑сильным турбомотором и небольшим пробегом обошелся в 2 млн рублей, включая расходы на доставку и растаможку (до повышения утильсбора). За 56 тыс. км по российским дорогам у владельца возникла с ним лишь одна проблема.

Honda еще до всяких кризисов растеряла позиции на российском рынке. Но это если говорить о новых автомобилях, ведь на вторичке ее позиции сильны. И речь не только о праворульных машинах из Японии.

Вот, например, Accord десятого поколения, привезенный из США.

Honda Accord

В Россию этот Accord попал с пробегом в 56 тысяч и за полтора года успел намотать по нашим дорогам еще столько же.

Как выглядит?

Я искал сколы на капоте и бамперах – но краска держится достойно, и поиски обнаружили только пару миллиметровых скольчиков.

А вот на фары не смотрите – их владелец поменял на голубоватую оптику от гибридной версии. Не из-за износа, а красоты ради.

Дизайн приборной панели меняется в зависимости от выбранного ездового режима. Но в любом случае она читается хорошо. Управление медиасистемой – интуитивно понятное. Отдельное спасибо за физические клавиши.

Интерьер не только интересен дизайном, но и качественно сделан. После 100 тысяч км сверчков нет.

Держится молодцом и салон. Кожа руля отполировалась совсем немного, а водительское сиденье и вовсе не изношено. Неожиданно, учитывая, что обычно «японцы» не отличаются стойкими материалами и уже к 100 тысячам км на салон порой без слез не взглянешь.

Удобный?

Водитель в Аккорде явно в приоритете, ибо посадка отличная, а центральная консоль немного развернута.

Двухзонный климат-контроль – полностью «аналоговый». Попадаются и машины с обычным кондиционером. Кожа руля на пробеге 106 тысяч км весьма неплохо себя чувствует – для японских автомобилей уже достижение.

По запасу пространства Accord ближе к «шестерке» Мазды, нежели к таким просторным машинам, как Skoda Superb или даже Kia K5. Ниспадающая крыша съедает воздух на втором ряду, а узкий проем багажника сильно ограничивает грузовые возможности.

Сиденье отлично держит в своих объятиях, а пробег никак не сказался на состоянии кожи. Сзади довольно много места для ног, и посадка неплоха. Только крыша ­низковата.

С внутренней стороны есть ручка открывания багажника: в США она требуется по закону. О Северной Америке напоминают и единицы измерения. Разметка спидометра меняется с миль на километры в час через меню, благо приборная панель электронная.

А вот значения температуры в градусах Фаренгейта на экране климат-контроля сбивают с толку. «Методом тыка» определяю, что самые комфортные настройки – при 70 «их» градусах. Это как раз «наши» +21ºC. Индикацию климат-контроля можно «перешить» на градусы Цельсия, но за это надо отдать около 2000 рублей.

ЕЩЕ ПОЛ-ЛИТРА Полуторалитровый двигатель L15BE – не единственный в гамме «десятого» Аккорда, но доля других версий на нашем рынке мала. Трехлетний Accord с двухлитровым турбомотором К20С4 стоит 2,5–2,8 млн рублей. Двигатель работает с 10‑ступенчатым автоматом. Самая большая проблема такой версии – не высокая цена, а большой транспортный налог с 252 сил. Есть и Accord с атмосферным двухлитровым мотором LFA1 мощностью 143 л. с. Такая машина была бы популярна, но это – ­гибрид. Общая отдача силовой установки – 212 л. с. Средняя цена трехлетних седанов – около 2,6 млн рублей.

Как едет?

Львиная доля ввозимых Аккордов – с турбомотором 1.5 и вариатором. Немудрено, ведь более крупная двухлитровая версия имеет «подлые» с точки зрения налога 252 л. с. А мощность в 192 силы у младшего двигателя не только выгоднее – она более чем достаточна. Такая Honda легко уезжает от Мазды 6 с мотором 2.5 схожей мощности, что уж говорить про всякие Camry и Сонаты.

Вариатор даже в экорежиме споро меняет передаточное отношение. А в «спорте» отклик на педаль газа становится таким же точным, как с лучшими автоматами и роботами.

Полуторалитровый турбомотор L15BE бодро разгоняет большой седан, но от врожденной болячки в виде малого ресурса форсунок не избавился.

И с надежностью вроде порядок. По крайней мере, за рубежом системных бед вроде задранных конусов или изношенных ремней у этого вариатора не наблюдается. Посмотрим, что будет в нашем климате.

Какие проблемы?

А вот двигатель небезгрешен. Турбомотор L15BE дебютировал в 2016 году, и вскоре проявилась неприятная болячка. Топливные форсунки почти гарантированно «летят» после 70–90 тысяч км . Не избежал этой проблемы и данный Accord. Ситуацию немного спасает унификация форсунок с праворульным минивэном Stepwgn: и сами форсунки обойдутся дешевле, и с наличием проблем нет. Даже если придется заказывать нужные детали, с Дальнего Востока они приедут быстрее, чем из США.

Под стать живому двигателю – шасси. Тут снова вспоминаю Мазду 6: этот Accord столь же монолитно стоит на курсе, при этом активно реагирует на малейшие движения руля. Вот та Honda, которую мы любим! За это я легко прощу жесткую подвеску. Вне ровных дорог надо быть аккуратным и по другой причине. Даже стандартные бамперы висят низко – что уж говорить про этот седан с дополнительным ­обвесом.

Багажник вмещает чуть больше 400 литров.

В подполье есть отделения для дорожного инструмента. Запасное колесо – узкая докатка. Рычажок открытия крышки багажника изнутри.

А ведь с поиском кузовных деталей – самая большая проблема. Впрочем, как и у любой модели, официально не поставлявшейся в Россию. Что же до ходовой части, то больших сложностей с поиском тех же стоек стабилизатора или тормозных колодок нет. Да и цены не кусаются, благо есть ассортимент «неоригинала».

Подводим итоги

Эх, Accord, где же ты был раньше? Какого черта к нам везли «никакой» CR-V вместо этого седана, обладающего ярким ездовым характером настоящей Хонды?

Если вам нужен свежий и большой легковой автомобиль, который вкусно едет и стоит около 2 млн рублей, даже не думайте идти к дилерам китайских машин.

Однозначно стоит взять «десятый» Accord! Только предварительно отложите деньги на комплект топливных форсунок.

Отрадно, что характер Аккорда под стать его внешности – живой. Но вне ровных дорог надо ехать аккуратнее

Honda Accord

Длина / ширина / высота / база 4882 / 1862 / 1450 / 2830 мм

4882 / 1862 / 1450 / 2830 мм Снаряженная масса 1455 кг

1455 кг Объем багажника 473 л

473 л Максимальная скорость 229 км/ч

229 км/ч Разгон 0–100 км/ч 8,1 с

8,1 с Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 141 кВт / 192 л.с. при 5500 об/мин; 260 Н·м при 5000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 141 кВт / 192 л.с. при 5500 об/мин; 260 Н·м при 5000 об/мин Расход топлива: смешанный цикл 7,6 л/100 км

7,6 л/100 км Топливо / запас топлива АИ-95 / 56 л

АИ-95 / 56 л Трансмиссия передний привод; CVT

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Евгений Михалкевич