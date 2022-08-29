Как водители (и жара) убивают вариатор: 5 фатальных ошибок

Вариатор значительно капризнее, чем все остальные коробки передач. Поэтому летняя езда требует особого подхода.

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Вариатор — идеальная задумка для механизма, призванного передавать крутящий момент от двигателя к колесам. Плавное бесступенчатое изменение передаточного отношения безо всяких рывков — чего же боле?

На практике у идеала время от времени проявляется скверный характер — особенно в летнюю жару.

Чтобы вариатор пореже капризничал, про многие собственные привычки лучше забыть.

Перечислим основные правила «летнего поведения».

В вариаторе вращаются всего три основных узла: ведомый шкив, ведущий шкив и ремень (или цепь). Пар трения не так много, как в многоступенчатых гидромеханических автоматах, а это несколько снижает тепловыделение.

1. Не дергайтесь!

Приверженцам спокойного стиля езды, часто именуемого пенсионерским, совет покажется неуместным: дескать, мы и так это знаем. Однако огромное число водителей предпочитает езду с постоянными разгонами и торможениями — мол, на то и мощный мотор, чтобы его «выкручивать». Лето — это сухой асфальт, боевой настрой — как тут лишний раз не порезвиться?

Клиноцепные вариаторы позволяют передавать несколько больший крутящий момент, но чем больше момент, тем сильнее тепловыделение.

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Но вариатор боится резких рывков: они всякий раз провоцируют проскальзывание на шкивах ремня или цепи . Иначе и не может быть в механизме, принцип работы которого фактически основан на трении. В итоге на шкивах появляются задиры и образуется стальная стружка, которая попадает в подшипники, выводит из строя гидронасос и исполнительные механизмы. В первую очередь это касается непрогретых вариаторов. Но и длительная работа с высокими температурами очень вредна рабочей жидкости.

Наибольшие нагрузки и сильный изгиб лент ремня возникают в крайних положениях, когда передаточное отношение минимально или максимально. Вариатору больше «нравятся» средние передаточные отношения, когда радиусы изгибов примерно равны. Тепловыделение при этом тоже минимально. Вспомните, как можно сломать проволоку, сильно перегибая ее в одном месте, да еще быстро. Нагревается и рвется.

1. Двигатель не запущен; 2. Малая скорость; 3. Средняя скорость; 4. Высокая скорость.

2. Заменяйте рабочую жидкость вовремя!

Когда рабочая жидкость в вариаторе перегрета, она быстро теряет свои свойства.

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Компания Jatco даже оперирует понятием «счетчик (датчик) старения жидкости». Такого узла в вариаторе физически нет, но блок управления, собирая информацию с нескольких датчиков, и первым делом температуры, набирает информацию о старении, которая сохраняется в блоке и может быть считана дилерским сканером Consult 2 или Consult 3.

А еще, применительно ко всем вариаторам Jatco, можно установить на смартфон программу CVTz‑50 . Соединившись с OBD-II разъемом с помощью адаптера типа ELM327, получите полную картину состояния вариатора, включая баллы старения жидкости в зависимости от температуры:

До 90 градусов — 0 баллов

От 90 до 100 — 1 балл

От 100 до 109 — 2 балла

От 110 до 119 — 4 балла

От 120 до 129 — 6 баллов

От 130 до 139 — 8 баллов

Программа CVTz50 показывает и старение жидкости, и температуру вариатора «в прямом эфире».

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А постаревшая жидкость не может защищать детали вариатора от износа и обеспечивать правильное взаимодействие рабочих поверхностей ремня и конусов.

Те же зависимости характерны и для вариаторов других изготовителей. Так что владельцы автомобилей с вариаторами из южных регионов должны менять жидкость чаще, чем северяне.

Продолжение — на следующей странице.