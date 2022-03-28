Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?

Kia K5 с базовым двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатым автоматом в средней комплектации Style в середине февраля стоил по прайс-листу 2,3 миллиона, а 24 марта — 3 054 900 рублей.
За эти деньги есть весьма заманчивые альтернативы с пробегом. Например, пятилетний Jaguar XF: задний привод, мощный дизель и восьмиступенчатый автомат. Машина 2017 года с пробегом 80 тысяч км стоила месяца полтора назад как раз те самые два миллиона триста. А сдачу за «допы» можно оставить на грядущее дорогое обслуживание и ремонт.
Порода между строк
На первый взгляд, К5 дает всё, чего ждешь от такого седана. Двухцветная обивка с мягким пластиком, деревянные вставки не веют пластмассой. Над передней панелью возвышается большой экран медиасистемы, акустика звучит неплохо. Что еще надо?
Но в Ягуаре понимаешь, что бизнес-класс в Kia — формальный. Хотя большинство людей не смогут объяснить, почему XF им приятнее. Дьявол в мелочах: выделка кожи, усилие на кнопках и дверных ручках, фактура пластика. Всё это рождает подкожное чувство качества и достоинства.
Jaguar XF
На ходу Kia словно робот-ассистент. Всё делает послушно, согласно прописанному алгоритму. Входишь в поворот и — «ага, тут надо увеличить усилие на руле». Переборщил со скоростью, быстро гасишь тягу и тормозишь.
Снова давлю на педаль газа — и после небольшой паузы автомат уходит на ступень вниз. Не увлекаясь блокировкой гидротрансформатора. Ведь машина должна честно выдержать в такси пять гарантийных лет, а дальше — хоть трава не расти.
Кожей ощущаешь, что К5 каждый раз терпеливо ждет твоих действий и затем приступает к своим.
Jaguar XF — другой, хотя делает то же самое. Но делает он это с опережением, будто живой организм. XF по-кошачьи мягко ступает по разбитой дороге и хищно реагирует на движения рулем, наливая его искренней обратной связью.
Jaguar охотно прописывает дугу любой сложности. А стоит чуть сбросить газ, занос ожидаемо развивается прямо пропорционально отпущенной педали. Электроника не даст случиться беде, если водитель не готов к такому развитию событий.
Kia K5
И что уж говорить про динамику. Если базового двухлитрового мотора мощностью 150 л.с. для К5 просто хватает, то у Ягуара есть запас. Дизельная тяга приятно «размазана» по всему диапазону оборотов, а грамотно сбитые передаточные числа лишь подчеркивают превосходство. И это непременно сказывается на расходе топлива.
К5 в среднем потребляет почти 12 литров на сотню, а Jaguar XF подобного аппетита не покажет ни при каких условиях. За городом он расходует вдвое меньше, а в среднем укладывается в 7,5 литров.
Возня с саночками
Калькулятор отрезвляет. Плановое обслуживание Ягуара — вдвое дороже. И дело не только в меньшем межсервисном интервале (13 тысяч вместо пятнадцати у К5). Обычное ТО у официалов даже со скидками обойдется примерно в 30 тысяч рублей. А каждое четвертое плановое обслуживание сопровождается заменой тормозных шлангов, что минимум вдвое дороже!
Чтобы продлить жизнь восьмиступенчатой гидромеханике ZF, каждые 80–90 тысяч километров желательно делать частичную замену масла вместе с фильтром, который меняется только в сборе с пластиковым поддоном. А это 30–35 тысяч рублей.
Jaguar XF
«Кошачья» подвеска для наших дорог оказалась нежной, и регулярные попадания в ямы могут подорвать ее здоровье. Страдают стойки стабилизатора и сайлентблоки с рычагами, которые могут потребовать замены уже после 50 тысяч км. Первые обойдутся в 3000 рублей за пару (если брать «неоригинал»), каждый рычаг — 7000 рублей.
Kia K5
Не отличаются высокой надежностью подшипники передних ступиц и редко доживают до 100 тысяч км (взятый нами Jaguar — не исключение). Меняются они, разумеется, только в сборе со ступицей, а это 15–16 тысяч рублей за штуку.
А ещё К5 проще продать. Несмотря на то, что очень много машин работает в такси, остаточная стоимость высока: за три года Kia потеряет не больше 15–16% цены. Jaguar за те же три года дешевеет на 20–21%. Хотя в нынешней ситуации какие-то прогнозы давать бессмысленно, машины с пробегом могут стоить дороже, чем они стоили новыми!
Умом или сердцем
Если автомобиль для вас — удобный инструмент для облегчения жизни, то не раздумывая идите за новым Kia K5. Это максимум оснащения и жизненного пространства на каждый уплаченный рубль. А в дальнейшем эффективное (с некоторыми оговорками) расходование денег на содержание с последующей выгодной продажей.
Но если хочется не только ездить, но и кататься, то брать надо Jaguar XF. И через пять, и через десять лет он способен запасть в душу. Всякий раз, закрывая машину, будешь оборачиваться: а не прокатиться ли еще, просто так?
При всех своих достоинствах К5 на такую взаимную любовь не способен. А за удовольствие, как всегда, надо платить.
ГРОСС-ТРОЙКА
Когда речь заходит о больших премиальных седанах, на ум всегда приходит немецкая «большая тройка» — Audi, BMW и Mercedes-Benz.
По цене двухлитровой К5 можно найти рестайлинговый Audi A6 (поколение С7) 2015–2016 годов выпуска с пробегом около 100 тысяч км. Ассортимент моторов был внушительный, но большинство машин — с бензиновыми двигателями 1.8 (190 л.с.). Попадаются и двухлитровые дизели той же мощности. Разумеется, диагностики требуют турбокомпрессор и топливная аппаратура. И, конечно же, преселективный робот S‑tronic.
BMW пятой серии с кузовом F10 за 2,2–2,3 миллиона рублей также будет 2016 года выпуска с аналогичным пробегом. Есть машины и свежее, уже следующего поколения G10. Но тут есть риск нарваться на укатанную «пятерку» из корпоративного парка. Самые популярные машины на рынке — бензиновые версии с двухлитровыми наддувными «четверками» мощностью 184 (520i) и 245 л.с. (528i). А также 520d с двухлитровым дизелем (190 л.с.).
Mercedes-Benz E‑класса с кузовом W213 также будет шестилетним, причем скорее всего бензиновым. Двухлитровый турбомотор выдает 184 л.с.
Вся троица частенько попадается с полным приводом. Есть и машины с кузовом универсал, которые поставлялись к нам официально, а не только по серым каналам. В любом случае, какая бы версия с каким бы мотором и кузовом ни попалась, не скупитесь на диагностику. Иначе любой автомобиль из этого трио легко вывернет ваши карманы.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
JAGUAR XF
|
KIA K5
|
Снаряженная / полная масса
|
1595 / 2250 кг
|
1592 / 1960 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,1 с
|
10,6 с
|
Максимальная скорость
|
221 км/ч
|
200 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 66 л
|
АИ-92,
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
5,1 / 3,8 / 4,3 л / 100 км
|
— / — / 7,2 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1999 см³
|
1999 см³
|
Мощность
|
132 кВт/180 л.с. при 4000 об/мин
|
110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин
|
Крутящий момент
|
430 Н·м при 2500 об/мин
|
192 Н·м при 4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
задний
|
передний
|
Коробка передач
|
А8
|
А6
|
Передаточные числа:
|
5,25 / 3,36 / 2,17 / 1,72 / 1,32 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,71
|
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / — / 3,44
|
Главная передача
|
2,73
|
3,38
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
на двойных поперечных рычагах / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые
|
дисковые вентилируемые
|
Шины
|
255/60 R18
|
215/55 R17
СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ*, ₽
|
|
JAGUAR XF
|
KIA K5
|
Расходы на плановое ТО
|
116 000
|
61 861
|
ОСАГО
|
24 024
|
21 021
|
Расходы на топливо
|
265 440
|
375 240
|
Потеря стоимости
|
490 000 (21%)
|
368 000 (16%)
|
Транспортный налог
|
27 000
|
15 750
|
Итого
|
922 464
|
841 872
|
Стоимость 1 км пробега
|
15,37 ₽/км
|
14,03 ₽/км
* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ₽*
|
|
JAGUAR XF
|
KIA K5
|
Воздушный фильтр
|
790
|
1550
|
Масляный фильтр
|
970
|
470
|
Комплект свечей зажигания / накаливания
|
7560
|
1140
|
Комплект зимних шипованных шин
|
69 920
|
63 120
|
Передние тормозные колодки
|
4170
|
5916
* По состоянию на середину февраля 2022 г.
- А тут мы противопоставили новый VW Taos подержанному Range Rover.
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