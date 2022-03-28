Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?

Выбирать бизнес-седан придется либо умом, либо сердцем.

Kia K5 с базовым двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатым автоматом в средней комплектации Style в середине февраля стоил по прайс-листу 2,3 миллиона, а 24 марта — 3 054 900 рублей.

За эти деньги есть весьма заманчивые альтернативы с пробегом. Например, пятилетний Jaguar XF: задний привод, мощный дизель и восьмиступенчатый автомат. Машина 2017 года с пробегом 80 тысяч км стоила месяца полтора назад как раз те самые два миллиона триста. А сдачу за «допы» можно оставить на грядущее дорогое обслуживание и ремонт.

Порода между строк

На первый взгляд, К5 дает всё, чего ждешь от такого седана. Двухцветная обивка с мягким пластиком, деревянные вставки не веют пластмассой. Над передней панелью возвышается большой экран медиасистемы, акустика звучит неплохо. Что еще надо?

Но в Ягуаре понимаешь, что бизнес-класс в Kia — формальный. Хотя большинство людей не смогут объяснить, почему XF им приятнее. Дьявол в мелочах: выделка кожи, усилие на кнопках и дверных ручках, фактура пластика. Всё это рождает подкожное чувство качества и достоинства.

Jaguar XF

Кто из них подержанный? Уже пять лет назад виртуальная приборная панель была обычным делом на Ягуарах.

Каким бы красивым ни был салон К5, интерьер Ягуара кладет его на лопатки. Не только сдержанно-элегантным стилем, но и шикарным сочетанием цветовых решений.

На ходу Kia словно робот-ассистент. Всё делает послушно, согласно прописанному алгоритму. Входишь в поворот и — «ага, тут надо увеличить усилие на руле». Переборщил со скоростью, быстро гасишь тягу и тормозишь.

Снова давлю на педаль газа — и после небольшой паузы автомат уходит на ступень вниз. Не увлекаясь блокировкой гидротрансформатора. Ведь машина должна честно выдержать в такси пять гарантийных лет, а дальше — хоть трава не расти.

Медиасистема оставила положительные эмоции. Экран с высоким разрешением не портит архитектуру салона. Блок климат-контроля с физическими кнопками удобнее в пользовании. А по ассортименту ­обогревов Jaguar не уступает Kia.

Несмотря на вчетверо больший пробег, состояние кожи руля и сиденья лучше, чем в свежем К5. XF первого поколения стал первым Ягуаром с шайбой селектора автомата. А второй XF — последней машиной с таким решением.

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Кожей ощущаешь, что К5 каждый раз терпеливо ждет твоих действий и затем приступает к своим.

Jaguar XF — другой, хотя делает то же самое. Но делает он это с опережением, будто живой организм. XF по-кошачьи мягко ступает по разбитой дороге и хищно реагирует на движения рулем, наливая его искренней обратной связью.

Jaguar охотно прописывает дугу любой сложности. А стоит чуть сбросить газ, занос ожидаемо развивается прямо пропорционально отпущенной педали. Электроника не даст случиться беде, если водитель не готов к такому развитию событий.

Kia K5

Отличный пример удобной аналоговой «приборки» — читается легко. Десятидюймовый экран медиасистемы радует быстродействием и качеством картинки. Приятно, что регулировка громкости не сенсорная.

Черный верх и белый низ — беспроигрышная комбинация. Особенно когда их разделяют весьма убедительные вставки из шершавого «дерева».

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И что уж говорить про динамику. Если базового двухлитрового мотора мощностью 150 л.с. для К5 просто хватает, то у Ягуара есть запас. Дизельная тяга приятно «размазана» по всему диапазону оборотов, а грамотно сбитые передаточные числа лишь подчеркивают превосходство. И это непременно сказывается на расходе топлива.

К5 в среднем потребляет почти 12 литров на сотню, а Jaguar XF подобного аппетита не покажет ни при каких условиях. За городом он расходует вдвое меньше, а в среднем укладывается в 7,5 литров.

Управлять сенсорным блоком климат-контроля на ходу неудобно. А его панель, как и лакированный пластик по всему салону, собирает пыль. Шестидиапазонный автомат не блещет сообразительностью. Зато к надежности за долгие годы вопросов нет. К5 не прошел и 20 000 км, а на светлой коже уже появились разводы.

Возня с саночками

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Калькулятор отрезвляет. Плановое обслуживание Ягуара — вдвое дороже. И дело не только в меньшем межсервисном интервале (13 тысяч вместо пятнадцати у К5). Обычное ТО у официалов даже со скидками обойдется примерно в 30 тысяч рублей. А каждое четвертое плановое обслуживание сопровождается заменой тормозных шлангов, что минимум вдвое дороже!

Чтобы продлить жизнь восьмиступенчатой гидромеханике ZF, каждые 80–90 тысяч километров желательно делать частичную замену масла вместе с фильтром, который меняется только в сборе с пластиковым поддоном. А это 30–35 тысяч рублей.

Jaguar XF

Jaguar — стопроцентный автомобиль для водителя. Об этом говорит не только вкусная управляемость, но и довольно тесный второй ряд. XF — не про универсальность. Проем багажника узкий, грузовой объем съедают петли крышки.

«Кошачья» подвеска для наших дорог оказалась нежной, и регулярные попадания в ямы могут подорвать ее здоровье. Страдают стойки стабилизатора и сайлентблоки с рычагами, которые могут потребовать замены уже после 50 тысяч км. Первые обойдутся в 3000 рублей за пару (если брать «неоригинал»), ­каждый рычаг — 7000 рублей.

Kia K5

Второй ряд очень просторен: можно буквально закинуть ногу на ногу. Недаром К5 так популярен в такси. Багажник у К5 большой. Но большую коробку не загрузить — проем узкий.

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Не отличаются высокой надежностью подшипники передних ступиц и редко доживают до 100 тысяч км (взятый нами Jaguar — не исключение). Меняются они, разумеется, только в сборе со ступицей, а это 15–16 тысяч рублей за штуку.

А ещё К5 проще продать. Несмотря на то, что очень много машин работает в такси, остаточная стоимость высока: за три года Kia потеряет не больше 15–16% цены. Jaguar за те же три года дешевеет на 20–21%. Хотя в нынешней ситуации какие-то прогнозы давать бессмысленно, машины с пробегом могут стоить дороже, чем они стоили новыми!

Умом или сердцем

Насадки глушителя за пять лет растеряли лоск. Коррозия поверхностная и убирается полировкой.

Если автомобиль для вас — удобный инструмент для облегчения жизни, то не раздумывая идите за новым Kia K5. Это максимум оснащения и жизненного пространства на каждый уплаченный рубль. А в дальнейшем эффективное (с некоторыми оговорками) расходование денег на содержание с последующей выгодной продажей.

Но если хочется не только ездить, но и кататься, то брать надо Jaguar XF. И через пять, и через десять лет он способен запасть в душу. Всякий раз, закрывая машину, будешь оборачиваться: а не прокатиться ли еще, просто так?

При всех своих достоинствах К5 на такую взаимную любовь не способен. А за удовольствие, как всегда, надо платить.

ГРОСС-ТРОЙКА

Когда речь заходит о больших премиальных седанах, на ум всегда приходит немецкая «большая тройка» — Audi, BMW и Mercedes-Benz.

По цене двухлитровой К5 можно найти рестайлинговый Audi A6 (поколение С7) 2015–2016 годов выпуска с пробегом около 100 тысяч км. Ассортимент моторов был внушительный, но большинство машин — с бензиновыми двигателями 1.8 (190 л.с.). Попадаются и двухлитровые дизели той же мощности. Разумеется, диаг­ностики требуют турбокомпрессор и топливная аппаратура. И, конечно же, преселективный робот S‑tronic.

BMW пятой серии с кузовом F10 за 2,2–2,3 миллиона рублей также будет 2016 года выпуска с аналогичным пробегом. Есть машины и свежее, уже следующего поколения G10. Но тут есть риск нарваться на укатанную «пятерку» из корпоративного парка. Самые популярные машины на рынке — бензиновые версии с двухлитровыми наддувными «четверками» мощностью 184 (520i) и 245 л.с. (528i). А также 520d с двухлитровым дизелем (190 л.с.).

Mercedes-Benz E‑класса с кузовом W213 также будет шестилетним, причем скорее всего бензиновым. Двухлитровый турбомотор выдает 184 л.с.

Вся троица частенько попадается с полным приводом. Есть и машины с кузовом универсал, которые поставлялись к нам официально, а не только по серым каналам. В любом случае, какая бы версия с каким бы мотором и кузовом ни попалась, не скупитесь на диаг­ностику. Иначе любой автомобиль из этого трио легко вывернет ваши карманы.

XF показывает, что такое послушная кошка: изящное поведение остается надежным на любом покрытии, несмотря на задние ведущие. Kia K5 демонстрирует отличный баланс управляемости и плавности хода. Которые намного выше, чем возможности базового двигателя.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

JAGUAR XF KIA K5 Снаряженная / полная масса 1595 / 2250 кг 1592 / 1960 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,1 с 10,6 с Максимальная скорость 221 км/ч 200 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 66 л АИ-92,

АИ-95 / 60 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 5,1 / 3,8 / 4,3 л / 100 км — / — / 7,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1999 см³ 1999 см³ Мощность 132 кВт/180 л.с. при 4000 об/мин 110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин Крутящий момент 430 Н·м при 2500 об/мин 192 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода задний передний Коробка передач А8 А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 5,25 / 3,36 / 2,17 / 1,72 / 1,32 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,71 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / — / 3,44 Главная передача 2,73 3,38 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади на двойных поперечных рычагах / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые Шины 255/60 R18 215/55 R17

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ*, ₽

JAGUAR XF KIA K5 Расходы на плановое ТО 116 000 61 861 ОСАГО 24 024 21 021 Расходы на топливо 265 440 375 240 Потеря стоимости 490 000 (21%) 368 000 (16%) Транспортный налог 27 000 15 750 Итого 922 464 841 872 Стоимость 1 км пробега 15,37 ₽/км 14,03 ₽/км

* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ₽*

JAGUAR XF KIA K5 Воздушный фильтр 790 1550 Масляный фильтр 970 470 Комплект свечей зажигания / накаливания 7560 1140 Комплект зимних шипованных шин 69 920 63 120 Передние тормозные колодки 4170 5916



А тут мы противопоставили новый VW Taos подержанному Range Rover.

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