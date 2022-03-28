Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — журнал За рулем

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?

Выбирать бизнес-седан придется либо умом, либо сердцем.

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Kia K5 с базовым двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатым автоматом в средней комплектации Style в середине февраля стоил по прайс-листу 2,3 миллиона, а 24 марта — 3 054 900 рублей.

За эти деньги есть весьма заманчивые альтернативы с пробегом. Например, пятилетний Jaguar XF: задний привод, мощный дизель и восьмиступенчатый автомат. Машина 2017 года с пробегом 80 тысяч км стоила месяца полтора назад как раз те самые два миллиона триста. А сдачу за «допы» можно оставить на грядущее дорогое обслуживание и ремонт.

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Порода между строк

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На первый взгляд, К5 дает всё, чего ждешь от такого седана. Двухцветная обивка с мягким пластиком, деревянные вставки не веют пластмассой. Над передней панелью возвышается большой экран медиасистемы, акустика звучит неплохо. Что еще надо?

Но в Ягуаре понимаешь, что бизнес-класс в Kia — формальный. Хотя большинство людей не смогут объяснить, почему XF им приятнее. Дьявол в мелочах: выделка кожи, усилие на кнопках и дверных ручках, фактура пластика. Всё это рождает подкожное чувство качества и достоинства.

Jaguar XF

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Кто из них подержанный? Уже пять лет назад виртуальная приборная панель была обычным делом на Ягуарах.
Кто из них подержанный? Уже пять лет назад виртуальная приборная панель была обычным делом на Ягуарах.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Каким бы красивым ни был салон К5, интерьер Ягуара кладет его на лопатки. Не только сдержанно-элегантным стилем, но и шикарным сочетанием цветовых решений.
Каким бы красивым ни был салон К5, интерьер Ягуара кладет его на лопатки. Не только сдержанно-элегантным стилем, но и шикарным сочетанием цветовых решений.

На ходу Kia словно робот-ассистент. Всё делает послушно, согласно прописанному алгоритму. Входишь в поворот и — «ага, тут надо увеличить усилие на руле». Переборщил со скоростью, быстро гасишь тягу и тормозишь.

Снова давлю на педаль газа — и после небольшой паузы автомат уходит на ступень вниз. Не увлекаясь блокировкой гидротрансформатора. Ведь машина должна честно выдержать в такси пять гарантийных лет, а дальше — хоть трава не расти.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Медиасистема оставила положительные эмоции. Экран с высоким разрешением не портит архитектуру салона.
Медиасистема оставила положительные эмоции. Экран с высоким разрешением не портит архитектуру салона.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Блок климат-контроля с физическими кнопками удобнее в пользовании. А по ассортименту ­обогревов Jaguar не уступает Kia.
Блок климат-контроля с физическими кнопками удобнее в пользовании. А по ассортименту ­обогревов Jaguar не уступает Kia.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Несмотря на вчетверо больший пробег, состояние кожи руля и сиденья лучше, чем в свежем К5.
Несмотря на вчетверо больший пробег, состояние кожи руля и сиденья лучше, чем в свежем К5.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?XF первого поколения стал первым Ягуаром с шайбой селектора автомата. А второй XF — последней машиной с таким решением.
XF первого поколения стал первым Ягуаром с шайбой селектора автомата. А второй XF — последней машиной с таким решением.

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Кожей ощущаешь, что К5 каждый раз терпеливо ждет твоих действий и затем приступает к своим.

Jaguar XF — другой, хотя делает то же самое. Но делает он это с опережением, будто живой организм. XF по-кошачьи мягко ступает по разбитой дороге и хищно реагирует на движения рулем, наливая его искренней обратной связью.

Jaguar охотно прописывает дугу любой сложности. А стоит чуть сбросить газ, занос ожидаемо развивается прямо пропорционально отпущенной педали. Электроника не даст случиться беде, если водитель не готов к такому развитию событий.

Kia K5

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Отличный пример удобной аналоговой «приборки» — читается легко.
Отличный пример удобной аналоговой «приборки» — читается легко.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Десятидюймовый экран медиасистемы радует быстродействием и качеством картинки. Приятно, что регулировка громкости не сенсорная.
Десятидюймовый экран медиасистемы радует быстродействием и качеством картинки. Приятно, что регулировка громкости не сенсорная.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Черный верх и белый низ — беспроигрышная комбинация. Особенно когда их разделяют весьма убедительные вставки из шершавого «дерева».
Черный верх и белый низ — беспроигрышная комбинация. Особенно когда их разделяют весьма убедительные вставки из шершавого «дерева».

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И что уж говорить про динамику. Если базового двухлитрового мотора мощностью 150 л.с. для К5 просто хватает, то у Ягуара есть запас. Дизельная тяга приятно «размазана» по всему диапазону оборотов, а грамотно сбитые передаточные числа лишь подчеркивают превосходство. И это непременно сказывается на расходе топлива.

К5 в среднем потребляет почти 12 литров на сотню, а Jaguar XF подобного аппетита не покажет ни при каких условиях. За городом он расходует вдвое меньше, а в среднем укладывается в 7,5 литров.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Управлять сенсорным блоком климат-контроля на ходу неудобно. А его панель, как и лакированный пластик по всему салону, собирает пыль.
Управлять сенсорным блоком климат-контроля на ходу неудобно. А его панель, как и лакированный пластик по всему салону, собирает пыль.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Шестидиапазонный автомат не блещет сообразительностью. Зато к надежности за долгие годы вопросов нет.
Шестидиапазонный автомат не блещет сообразительностью. Зато к надежности за долгие годы вопросов нет.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?К5 не прошел и 20 000 км, а на светлой коже уже появились разводы.
К5 не прошел и 20 000 км, а на светлой коже уже появились разводы.

Возня с саночками

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Калькулятор отрезвляет. Плановое обслуживание Ягуара — вдвое дороже. И дело не только в меньшем межсервисном интервале (13 тысяч вместо пятнадцати у К5). Обычное ТО у официалов даже со скидками обойдется примерно в 30 тысяч рублей. А каждое четвертое плановое обслуживание сопровождается заменой тормозных шлангов, что минимум вдвое дороже!

Чтобы продлить жизнь восьмиступенчатой гидромеханике ZF, каждые 80–90 тысяч километров желательно делать частичную замену масла вместе с фильтром, который меняется только в сборе с пластиковым поддоном. А это 30–35 тысяч рублей.

Jaguar XF

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Jaguar — стопроцентный автомобиль для водителя. Об этом говорит не только вкусная управляемость, но и довольно тесный второй ряд.
Jaguar — стопроцентный автомобиль для водителя. Об этом говорит не только вкусная управляемость, но и довольно тесный второй ряд.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?XF — не про универсальность. Проем багажника узкий, грузовой объем съедают петли крышки.
XF — не про универсальность. Проем багажника узкий, грузовой объем съедают петли крышки.

«Кошачья» подвеска для наших дорог оказалась нежной, и регулярные попадания в ямы могут подорвать ее здоровье. Страдают стойки стабилизатора и сайлентблоки с рычагами, которые могут потребовать замены уже после 50 тысяч км. Первые обойдутся в 3000 рублей за пару (если брать «неоригинал»), ­каждый рычаг — 7000 рублей.

Kia K5

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Второй ряд очень просторен: можно буквально закинуть ногу на ногу. Недаром К5 так популярен в такси.
Второй ряд очень просторен: можно буквально закинуть ногу на ногу. Недаром К5 так популярен в такси.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Багажник у К5 большой. Но большую коробку не загрузить — проем узкий.
Багажник у К5 большой. Но большую коробку не загрузить — проем узкий.

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Не отличаются высокой надежностью подшипники передних ступиц и редко доживают до 100 тысяч км (взятый нами Jaguar — не исключение). Меняются они, разумеется, только в сборе со ступицей, а это 15–16 тысяч рублей за штуку.

А ещё К5 проще продать. Несмотря на то, что очень много машин работает в такси, остаточная стоимость высока: за три года Kia потеряет не больше 15–16% цены. Jaguar за те же три года дешевеет на 20–21%. Хотя в нынешней ситуации какие-то прогнозы давать бессмысленно, машины с пробегом могут стоить дороже, чем они стоили новыми!

Умом или сердцем

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Насадки глушителя за пять лет растеряли лоск. Коррозия поверхностная и убирается полировкой.
Насадки глушителя за пять лет растеряли лоск. Коррозия поверхностная и убирается полировкой.

Если автомобиль для вас — удобный инструмент для облегчения жизни, то не раздумывая идите за новым Kia K5. Это максимум оснащения и жизненного пространства на каждый уплаченный рубль. А в дальнейшем эффективное (с некоторыми оговорками) расходование денег на содержание с последующей выгодной продажей.

Но если хочется не только ездить, но и кататься, то брать надо Jaguar XF. И через пять, и через десять лет он способен запасть в душу. Всякий раз, закрывая машину, будешь оборачиваться: а не прокатиться ли еще, просто так?

При всех своих достоинствах К5 на такую взаимную любовь не способен. А за удовольствие, как всегда, надо платить.

ГРОСС-ТРОЙКА

Когда речь заходит о больших премиальных седанах, на ум всегда приходит немецкая «большая тройка» — Audi, BMW и Mercedes-Benz.

По цене двухлитровой К5 можно найти рестайлинговый Audi A6 (поколение С7) 2015–2016 годов выпуска с пробегом около 100 тысяч км. Ассортимент моторов был внушительный, но большинство машин — с бензиновыми двигателями 1.8 (190 л.с.). Попадаются и двухлитровые дизели той же мощности. Разумеется, диаг­ностики требуют турбокомпрессор и топливная аппаратура. И, конечно же, преселективный робот S‑tronic.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?

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BMW пятой серии с кузовом F10 за 2,2–2,3 миллиона рублей также будет 2016 года выпуска с аналогичным пробегом. Есть машины и свежее, уже следующего поколения G10. Но тут есть риск нарваться на укатанную «пятерку» из корпоративного парка. Самые популярные машины на рынке — бензиновые версии с двухлитровыми наддувными «четверками» мощностью 184 (520i) и 245 л.с. (528i). А также 520d с двухлитровым дизелем (190 л.с.).

Mercedes-Benz E‑класса с кузовом W213 также будет шестилетним, причем скорее всего бензиновым. Двухлитровый турбомотор выдает 184 л.с.

Вся троица частенько попадается с полным приводом. Есть и машины с кузовом универсал, которые поставлялись к нам официально, а не только по серым каналам. В любом случае, какая бы версия с каким бы мотором и кузовом ни попалась, не скупитесь на диаг­ностику. Иначе любой автомобиль из этого трио легко вывернет ваши карманы.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?XF показывает, что такое послушная кошка: изящное поведение остается надежным на любом покрытии, несмотря на задние ведущие.
XF показывает, что такое послушная кошка: изящное поведение остается надежным на любом покрытии, несмотря на задние ведущие.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?Kia K5 демонстрирует отличный баланс управляемости и плавности хода. Которые намного выше, чем возможности базового двигателя.
Kia K5 демонстрирует отличный баланс управляемости и плавности хода. Которые намного выше, чем возможности базового двигателя.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

JAGUAR XF

KIA K5

Снаряженная / полная масса

1595 / 2250 кг

1592 / 1960 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,1 с

10,6 с

Максимальная скорость

221 км/ч

200 км/ч

Топливо / запас топлива

ДТ / 66 л

АИ-92,
АИ-95 / 60 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

5,1 / 3,8 / 4,3 л / 100 км

—  / — / 7,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

дизельный

бензиновый

Расположение

спереди, продольно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1999 см³

1999 см³

Мощность

132 кВт/180 л.с. при 4000 об/мин

110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин

Крутящий момент

430 Н·м при 2500 об/мин

192 Н·м при 4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

задний

передний

Коробка передач

А8

А6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

5,25 / 3,36 / 2,17 / 1,72 / 1,32 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,71

4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / — / 3,44

Главная передача

2,73

3,38

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

на двойных поперечных рычагах / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые

дисковые вентилируемые

Шины

255/60 R18

215/55 R17

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ*, ₽

JAGUAR XF

KIA K5

Расходы на плановое ТО

116 000

61 861

ОСАГО

24 024

21 021

Расходы на топливо

265 440

375 240

Потеря стоимости

490 000 (21%)

368 000 (16%)

Транспортный налог

27 000

15 750

Итого

922 464

841 872

Стоимость 1 км пробега

15,37 /км

14,03 /км

* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ₽*

JAGUAR XF

KIA K5

Воздушный фильтр

790

1550

Масляный фильтр

970

470

Комплект свечей зажигания / накаливания

7560

1140

Комплект зимних шипованных шин

69 920

63 120

Передние тормозные колодки

4170

5916

* По состоянию на середину февраля 2022 г.




Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?

Выбирать бизнес-седан придется либо умом, либо сердцем.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322420Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322421Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322422Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322423Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322416Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322417Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322418Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322419Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322424Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322404Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322405Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322407Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322401Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322402Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322403Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322412Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322413Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322414Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322415Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322408Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322409Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322410Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322411Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?
Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?

Выбирать бизнес-седан придется либо умом, либо сердцем.

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322416Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322415Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322411Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322418Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322412Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322417Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322414Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322408Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322405Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322403Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322404Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322410Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322420Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322413Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322421Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322407Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322409Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322419Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322401Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322402Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322424Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322423Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги? — фото 1322422Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?
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