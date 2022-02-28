Что взять за ≈2,3 млн рублей: новый VW Taos или Range Rover с пробегом?

Выяснили, стоит ли десятилетний внедорожник, пробежавший 150 тыс. км, тех (немалых) денег, за которые можно купить новый немецкий кроссовер.

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Пару лет назад два миллиона позволяли рассчитывать на среднеразмерный полноприводный кроссовер, а теперь — лишь на компактник. Полноприводный Volkswagen Taos со 150‑сильным турбомотором в хорошем исполнении JOY! и опциями стоит 2 336 000 рублей. Ого!

Не лучше ли пойти на вторичку и присмотреть что-то побольше и покруче? А что может быть круче, чем Range Rover? Десятилетний экземпляр, который мы нашли, с могучим 313‑сильным дизелем и честным пробегом в 150 тысяч км оказался даже чуть дешевле — 2,2 миллиона рублей. Сдача пойдет на грядущий ремонт?

Яркий эконом, скромный премиум

Taos, как и любой паркетник на платформе MQB, внутри больше, чем снаружи. Особенно поражает запас воздуха над головой: будто в автобусе сижу. Отдельное спасибо за тканевую обивку. Приятна визуально и не заставляет ежиться, когда садишься в холодную машину.

Салон Рейнджа намного больше, что неудивительно, учитывая разницу в габаритах. Возраст и пробег вообще не сказались на его состоянии . Никакой протертой кожи, даже в самых «контактных» местах. Интерьер остался молчаливым — благородную тишину в салоне не нарушают сверчки и скрипы.

Range Rover

Виртуальные приборы здесь появились до того, как это стало мейнстримом. Возраст чувствуется по размеру пикселей. По возможностям регулировки микроклимата Range даст фору не самому дешевому Фолькс-вагену — здесь трехзонный климат-контроль со всеми обогревами и вентиляцией сидений.

Уже в момент появления интерьер Рейнджа стал классикой и никогда не устареет. Десять лет никак не сказались на его состоянии.

Любой представитель Ленд Ровера — настоящий внедорожник без скидок. Помимо россыпи внедорожных режимов, можно увеличить клиренс до 30 см. Есть понижающая передача. Руль почти не затерт, намека на скорый перешив сидений нет — будто и не было десяти лет и 150 тысяч км. Вот что значит качественные материалы.

В том, как Range Rover изолирует от внешнего мира, заслуга не только толстой шумоизоляции, но и толстых стекол и краски. Всё это в совокупности рождает то самое ощущение премиума, которого нет в Фольксвагене.

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И ведь язык не повернется назвать Taos громким или некомфортным. Напротив, для своего класса он едет тихо и весело. Шасси настроено отлично и провоцирует наращивать темп в поворотах. Если случится занос, то идти в управляемом скольжении очень просто. Двигатель объемом 1,4 литра задорен и позволяет регулярно уходить со светофора первым. Конечно, пока рядом не окажется Range Rover.

Здоровенный дизельный V8 чихать хотел на вес автомобиля. Он и карьерный самосвал бы разогнал, а тут всего лишь две с половиной тонны. Под роскошное урчание «восьмерки» Range Rover непринужденно отрывается от Таоса и всех остальных. Расход топлива при этом не шокирует — в среднем 12 литров. На фоне экономичного Таоса, съедающего в полтора раза меньше, это много. Но для столь тяжелой громадины — очень даже!

Volkswagen Taos

Виртуальная приборная панель отлично читается. Цвет шкал меняется. На морозе заглючила система контроля давления в шинах. Экран медиасистемы быстро реагирует на касания и почти не бликует. Домашнюю страницу можно конфигурировать под себя.

Рыжие элементы заметно оживили интерьер. А вот на материалах явно сэкономили: сплошь жесткий пластик.

Двухзонный климат-контроль подкреплен всеми мыслимыми обогревами. У всех, кроме обогрева лобового стекла, есть физические клавиши. Подогрев руля трехступенчатый.

А вот на извилистой дороге мощность не спасает, ибо активная рулежка — это не про Range Rover. Он словно яхта — плывет уверенно, но противится галсам.

Управляемость — это единственный аспект, в котором подержанный Range уступает Таосу. Если не вспоминать про расходы на содержание.

Золотые саночки

Дело не только в расходе топлива и адском транспортном налоге в 47 тысяч рублей (в Москве). Куда ни копни, понимаешь, что даже без учета возможного ремонта содержать Range Rover дорого. Плановое техобслуживание Таоса обойдется в 16 тысяч рублей (или в 26, если оно «большое»). У Рейнджа сумма почти вдвое больше даже в неофициальном техцентре.

Надежность? Восьмидиапазонный автомат служит долго, если периодически, раз в 80–90 тысяч километров, менять масло. Хотя официально оно рассчитано на весь срок службы. Дизельный V8 очень вынослив, если не попадется сомнительное топливо.

Дизельный 8‑цилиндровый монстр 448DT с чугунным блоком — один из самых надежных у марки. Серьезных проблем до 350–400 тысяч ждать не стоит. Из редких болячек — растрескивание выпускного коллектора.

Но по мелочи Range Rover способен помотать нервы. В первую очередь это касается электроники, которой в машине навалом. Проблем можно ждать не от каждого сервопривода отдельно, а от блоков управления, уязвимых к сырости. Что и произошло с тестовым автомобилем — уплотнитель заднего стекла потерял герметичность, и один из модульных блоков залило водой. В результате электроника стала жить своей жизнью.

Краска очень прочная. За десятилетие появилось только несколько сколов на капоте. Такие мелочи покоряют. Причем каждая буква на пороге объемная.

Возраст заметен на стойках, особенно средних, где немного вспучилась краска. Это всё, что ­удалось найти при пристрастном осмотре.

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Случалась с этим Рейнджем и другая извечная проблема — ремонт пневматической подвески из-за утечки воздуха. Как правило, первыми «накрываются» передние пневмобаллоны. Однако менять стойку в сборе совсем не обязательно. Многие техцентры меняют баллон отдельно, что сэкономит много денег (замена обойдется в 40–45 тысяч рублей, что вдвое дешевле). В любом случае, лучше заранее позаботиться о дополнительной защите баллонов.

Мечта и реальность

После таких страшилок смотреть в сторону подержанного Рейндж Ровера уже не хочется? Но владельцы вторят друг другу: «Ремонт дорогой, машина ломается. Но когда я на нем езжу или даже просто смотрю на него из окна, то прощаю всё». Range Rover — это тот случай, когда выбор обусловлен не только расчетом.

Спустя десять лет все многочисленные электроприводы исправно работают.

Если математика для вас превыше всего, то выбор очевиден — Volkswagen Taos. Прекрасный кроссовер с превосходным шасси, отличным мотором и разумными расходами на содержание.

Оказывается, есть жизнь и без кожи. Тканевая обивка версии JOY! приятна и глазу, и на ощупь. Для машины длиной 4,4 метра на втором ряду довольно много места. Есть собственные дефлекторы и обогрев сидений.

Но если Volkswagen понравился, ни в коем случае не садитесь в Range Rover, ибо есть шанс заболеть им навсегда. Большой транспортный налог с дорогим обслуживанием уже не будут иметь значения. Мы живем один раз, и в желании ездить на автомобиле мечты нет ничего плохого!

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. VW Taos — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь .

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Продолжение — на следующей странице.