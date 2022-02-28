Что взять за ≈2,3 млн рублей: новый VW Taos или Range Rover с пробегом?

Пару лет назад два миллиона позволяли рассчитывать на среднеразмерный полноприводный кроссовер, а теперь — лишь на компактник. Полноприводный Volkswagen Taos со 150‑сильным турбомотором в хорошем исполнении JOY! и опциями стоит 2 336 000 рублей. Ого!
Не лучше ли пойти на вторичку и присмотреть что-то побольше и покруче? А что может быть круче, чем Range Rover? Десятилетний экземпляр, который мы нашли, с могучим 313‑сильным дизелем и честным пробегом в 150 тысяч км оказался даже чуть дешевле — 2,2 миллиона рублей. Сдача пойдет на грядущий ремонт?
Яркий эконом, скромный премиум
Taos, как и любой паркетник на платформе MQB, внутри больше, чем снаружи. Особенно поражает запас воздуха над головой: будто в автобусе сижу. Отдельное спасибо за тканевую обивку. Приятна визуально и не заставляет ежиться, когда садишься в холодную машину.
Салон Рейнджа намного больше, что неудивительно, учитывая разницу в габаритах. Возраст и пробег вообще не сказались на его состоянии. Никакой протертой кожи, даже в самых «контактных» местах. Интерьер остался молчаливым — благородную тишину в салоне не нарушают сверчки и скрипы.
Range Rover
В том, как Range Rover изолирует от внешнего мира, заслуга не только толстой шумоизоляции, но и толстых стекол и краски. Всё это в совокупности рождает то самое ощущение премиума, которого нет в Фольксвагене.
И ведь язык не повернется назвать Taos громким или некомфортным. Напротив, для своего класса он едет тихо и весело. Шасси настроено отлично и провоцирует наращивать темп в поворотах. Если случится занос, то идти в управляемом скольжении очень просто. Двигатель объемом 1,4 литра задорен и позволяет регулярно уходить со светофора первым. Конечно, пока рядом не окажется Range Rover.
Здоровенный дизельный V8 чихать хотел на вес автомобиля. Он и карьерный самосвал бы разогнал, а тут всего лишь две с половиной тонны. Под роскошное урчание «восьмерки» Range Rover непринужденно отрывается от Таоса и всех остальных. Расход топлива при этом не шокирует — в среднем 12 литров. На фоне экономичного Таоса, съедающего в полтора раза меньше, это много. Но для столь тяжелой громадины — очень даже!
Volkswagen Taos
А вот на извилистой дороге мощность не спасает, ибо активная рулежка — это не про Range Rover. Он словно яхта — плывет уверенно, но противится галсам.
Управляемость — это единственный аспект, в котором подержанный Range уступает Таосу. Если не вспоминать про расходы на содержание.
Золотые саночки
Дело не только в расходе топлива и адском транспортном налоге в 47 тысяч рублей (в Москве). Куда ни копни, понимаешь, что даже без учета возможного ремонта содержать Range Rover дорого. Плановое техобслуживание Таоса обойдется в 16 тысяч рублей (или в 26, если оно «большое»). У Рейнджа сумма почти вдвое больше даже в неофициальном техцентре.
Надежность? Восьмидиапазонный автомат служит долго, если периодически, раз в 80–90 тысяч километров, менять масло. Хотя официально оно рассчитано на весь срок службы. Дизельный V8 очень вынослив, если не попадется сомнительное топливо.
Но по мелочи Range Rover способен помотать нервы. В первую очередь это касается электроники, которой в машине навалом. Проблем можно ждать не от каждого сервопривода отдельно, а от блоков управления, уязвимых к сырости. Что и произошло с тестовым автомобилем — уплотнитель заднего стекла потерял герметичность, и один из модульных блоков залило водой. В результате электроника стала жить своей жизнью.
Случалась с этим Рейнджем и другая извечная проблема — ремонт пневматической подвески из-за утечки воздуха. Как правило, первыми «накрываются» передние пневмобаллоны. Однако менять стойку в сборе совсем не обязательно. Многие техцентры меняют баллон отдельно, что сэкономит много денег (замена обойдется в 40–45 тысяч рублей, что вдвое дешевле). В любом случае, лучше заранее позаботиться о дополнительной защите баллонов.
Мечта и реальность
После таких страшилок смотреть в сторону подержанного Рейндж Ровера уже не хочется? Но владельцы вторят друг другу: «Ремонт дорогой, машина ломается. Но когда я на нем езжу или даже просто смотрю на него из окна, то прощаю всё». Range Rover — это тот случай, когда выбор обусловлен не только расчетом.
Если математика для вас превыше всего, то выбор очевиден — Volkswagen Taos. Прекрасный кроссовер с превосходным шасси, отличным мотором и разумными расходами на содержание.
Но если Volkswagen понравился, ни в коем случае не садитесь в Range Rover, ибо есть шанс заболеть им навсегда. Большой транспортный налог с дорогим обслуживанием уже не будут иметь значения. Мы живем один раз, и в желании ездить на автомобиле мечты нет ничего плохого!
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. VW Taos — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!
Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.