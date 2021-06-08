Новый кроссовер VW Taos: крутая мультимедиа и выносливый робот

Taos сравним по размерам с Кароком от Шкоды, и выпускают их на одном заводе в Нижнем Новгороде. Но отличаются они не только внешностью.

Моторы и коробки

По технике Taos и Karoq похожи, но некоторые отличия все же есть.

Атмосферник 1.6 MPI мощностью 110 л.с. отлично нам знаком. С ним ставится 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый классический автомат. Привод — только передний.

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Наддувный 1.4 TSI на 150 «лошадей» у моноприводных машин сочетается с 8-скоростным автоматом. Это должно добавить ему популярности: нет преселективного робота, которому многие до сих пор не доверяют.

На полноприводных Таосах и Кароках с турбомотором стоит коробка с двумя сцеплениями. Но если на Шкоде это 6-ступенчатый агрегат DQ250, то на Фольксвагене — 7-скоростной DQ381, который и новее, и выносливее. Karoq такую коробку получит в ближайшее время.

Мультимедиа: впервые — VW Play

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Главная фишка Таоса — новейшая мультимедийка VW Play. Такой пока нет ни на одной другой модели концерна в России. Устанавливается она на все Таосы, кроме базового в комплектации Respect (на нее нельзя заказать даже за доплату).

Дисплей с диагональю 10 дюймов — один из козырей. Операционка Android дает возможность скачивать приложения. Так, Яндекс.Навигатор стоит на машинах по умолчанию. Пока ассортимент магазина выглядит скромно, но его обещают расширять. Сенсорный экран работает без раздражающих торможений и функцию мультитач поддерживает.

О планах распространения медиасистемы на другие машины официальной информации пока нет.

Оригинальный дизайн: снаружи и внутри

Родство с Кароком выдает линия бокового остекления. И всё! Остальные элементы другие и наделяют Taos самобытным обликом. Особенно удался передок: и не скажешь, что этот автомобиль компактнее Тигуана и Туарега.

Оригинальные бамперы увеличили длину относительно чешской модели на 35 мм (до 4417), а еще Taos на чисто символический миллиметр ниже (1602 мм). По остальным измерениям — один в один с Кароком. В том числе по простору в салоне и объему багажника.

В цветовой гамме Таоса есть веселый оранжевый окрас. Его можно заказать для всех комплектаций (Respect, Status и JOY!), кроме топовой Exclusive. В версии JOY! к нему добавятся того же оттенка вставки в салоне. Skoda Karoq такой не бывает, и Volkswagen выглядит на ее фоне более молодежным.

Сзади комфортно вдвоем, третий — лишний. Из удобств — пара зарядных разъемов и обогрев сиденья. Веселенькая приборка будет только в спецсерии JOY! В остальных вариантах — серый пластик. А тут оранжевые акценты есть и на обивке сидений. Электрорегулировки водительского кресла зачем-то указаны уже во второй снизу комплектации. Штука не особо нужная, а платить за нее придется.

Комплектации: Taos побогаче будет

Светодиодный ближний и дальний свет есть и на самом дешевом Таосе (на Кароке галоген). У него же шесть подушек безопасности (на Шкоде — только четыре), есть «круиз», ограничитель скорости и датчик света, за которые покупателю бюджетного Карока придется доплатить.

Богатой мультимедийки чешской машине не положено: максимум 8 дюймов и без Яндекса. В остальных версиях Taos тоже чуть побогаче. Хотя за счет обширного и гибкого прайс-листа Шкоды можно подогнать ее конфигурацию в точности под Volkswagen. Так что, по большому счету, оснащенность машин находится на одном уровне.

Цены: кто дороже?

Самое главное о машине пока не сказали: запуск продаж намечен ближе к концу лета, тогда же объявят и цены. Skoda Karoq ныне стартует с 1 529 000 рублей. За счет более щедрого набора опций Taos должен быть чуть дороже. Это отпугнет тех, кто смотрит на цифры в прайсе, зато описание комплектации подскажет въедливым потенциальным покупателям, за что они переплачивают.

В багажнике будет около 420 л при полном приводе и 500 л у переднеприводной машины. Занятный (и неожиданный) факт — докатка китайской марки Linglong.

Ни зонта, ни скребка

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А еще Таосу не положены фишки шкодовской философии Simply Clever: нет даже скребка для льда. Правда, как показывает опыт других моделей, для покупателей это не так важно. Ведь VW Polo покупают чаще, чем Шкоду Rapid.

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