Началось российское производство Volkswagen Taos — журнал За рулем

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Началось российское производство Volkswagen Taos

Кроссовер собирают на ГАЗе, где он присоединился к трем моделям Skoda.

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Российское представительство Volkswagen заявило о старте производства кроссовера Volkswagen Taos на Горьковском автомобильном заводе. Абсолютно новый для российского рынка кроссовер пополнил «фольксвагеновскую» линейку предприятия, в которую уже входят три модели Skoda: Kodiaq, Karoq и Octavia.

После Пуэблы (Мексика) и Хенераль-Пачеко (Аргентина) Нижний Новгород стал третьей площадкой, где производится Taos.

Специально для новой модели на сборочных линиях установили оборудование, осуществляющее мониторинг наиболее важных соединений в собираемых авто и построили новую автоматизированную линию сварки. В Volkswagen Group Rus уверены, что Taos будет в числе наиболее популярных автомобилей, собирающихся в России.

Компактный кроссовер Taos построен на модульной платформе MQB. В России предложат такие варианты силовых агрегатов: атмосферник мощностью 110 л.с. в сочетании с 5МКП или 6АКП и передним приводом, а также турбированный 150-сильный мотор в паре с 8-ступенчатым автоматом и передним приводом — или он же, но с 7-ступенчатым автоматом и полным приводом 4Motion.

Функционал включает адаптивный свет, современные системы безопасности, пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, передний и задний парктроники, атмосферную подсветку, камеру заднего вида с омывателем.

Фото: Volkswagen

Началось российское производство Volkswagen Taos

Кроссовер собирают на ГАЗе, где он присоединился к трем моделям Skoda.

Началось российское производство Volkswagen Taos — фото 1249595Началось российское производство Volkswagen Taos — фото 1249594Началось российское производство Volkswagen Taos — фото 1249596Началось российское производство Volkswagen Taos
Началось российское производство Volkswagen Taos

Кроссовер собирают на ГАЗе, где он присоединился к трем моделям Skoda.

Началось российское производство Volkswagen Taos — фото 1249596Началось российское производство Volkswagen Taos — фото 1249595Началось российское производство Volkswagen Taos — фото 1249594Началось российское производство Volkswagen Taos

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