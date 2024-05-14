#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти продукты водителям лучше не брать на перекус
14 мая
Эти продукты водителям лучше не брать на перекус
Врач Саволюк перечислила 5 правил питания за...
Tesla всё? Компания Илона Маска прекратила разработку бюджетного электрокара
14 мая
Tesla всё? Компания Илона Маска прекратила разработку бюджетного электрокара
Маск прекратил разработку дешевого электрокара...
Opel Frontera
14 мая
Идеален для семейных поездок: на рынок выходит недорогой и надежный «немец»
В Германии состоится старт продаж нового Opel...

Эти продукты водителям лучше не брать на перекус

Врач Саволюк перечислила 5 правил питания за рулем

Водителям, которые много времени проводят за рулем, лучше придерживаться некоторых правил питания, так они смогут избежать разных рисков для здоровья, сообщила врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

Так, необходимо планировать несколько приемов пищи в день, скажем, три или четыре. Иначе человек будет постоянно хотеть перекусить, что может привести к срыву на вредный фастфуд. Второе правило: если на пути встретится проверенное кафе, то поесть там лучше горячей пищи, а не сухомятки, отмечает специалист.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Если проверенных мест для обеда по пути не будет, то лучше взять еду с собой. Это могут быть овощи, которые легко переживут транспортировку, например, огурцы, помидоры и так далее. Также подойдут сухофрукты, орехи, томатный сок без сахара, хлебцы и чай в термосе.

В дорогу лучше не брать фрукты, которые сложно перевозить (виноград, бананы, клубника и т.д.). При их повреждении в трещинки может попасть грязь, что создаст риск пищевого отравления, пояснила Саволюк. То же самое касается и бутербродов с маслом, сыром и колбасой, которые быстро портятся, отметила врач.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
14.05.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0