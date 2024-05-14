Эти продукты водителям лучше не брать на перекус

Врач Саволюк перечислила 5 правил питания за рулем

Водителям, которые много времени проводят за рулем, лучше придерживаться некоторых правил питания, так они смогут избежать разных рисков для здоровья, сообщила врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

Так, необходимо планировать несколько приемов пищи в день, скажем, три или четыре. Иначе человек будет постоянно хотеть перекусить, что может привести к срыву на вредный фастфуд. Второе правило: если на пути встретится проверенное кафе, то поесть там лучше горячей пищи, а не сухомятки, отмечает специалист.

Если проверенных мест для обеда по пути не будет, то лучше взять еду с собой. Это могут быть овощи, которые легко переживут транспортировку, например, огурцы, помидоры и так далее. Также подойдут сухофрукты, орехи, томатный сок без сахара, хлебцы и чай в термосе.

В дорогу лучше не брать фрукты, которые сложно перевозить (виноград, бананы, клубника и т.д.). При их повреждении в трещинки может попасть грязь, что создаст риск пищевого отравления, пояснила Саволюк. То же самое касается и бутербродов с маслом, сыром и колбасой, которые быстро портятся, отметила врач.

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Источник: Газета.Ru