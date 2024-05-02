Этот популярнейший «китаец» подешевел сразу на полмиллиона

Цены на кроссовер Geely Monjaro обвалились в России на 300-500 тыс. рублей

Популярный в РФ кроссовер Geely Monjaro заметно подешевел. Автопроизводитель Geely с начала мая увеличил прямую скидку и снизил цену на модель, сделав ее доступнее сразу на 300-500 тыс. рублей, или 6,2-11%.

Уточняется, что имеется в виду обновленный Monjaro 2024 г. в., который поступил в продажу месяцем ранее. Информация о прежней версии, 2023 года, из «прайса» исчезла.

Geely Monjaro

Подешевели все три комплектации кроссовера одновременно. Базовая версия Luxury теперь стоит меньше на 450 тыс. рублей, а «средняя» Flagship и топовая Exclusive подешевели на 350 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно.

Наряду с этим Geely увеличила «специальную выгоду», которая предоставляется дилером покупателю от розничной цены авто. Для всех комплектаций Monjaro она повысилась на 50 тыс. рублей (до 200 тыс.), поэтому в целом автомобиль стал доступнее на 300-500 тыс. рублей.

Интерьер Geely Monjaro

Geely Monjaro 2024 модельного года обрел несколько стилистических изменений в экстерьере и интерьере. Технически он почти никак не поменялся. Автомобиль оснащается только 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л. с. и сочетается с классической 8-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»