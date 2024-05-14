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Opel Frontera
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Идеален для семейных поездок: на рынок выходит недорогой и надежный «немец»
В Германии состоится старт продаж нового Opel...

Идеален для семейных поездок: на рынок выходит недорогой и надежный «немец»

В Германии состоится старт продаж нового Opel Frontera по цене от 2,4 млн рублей

Недавно Opel возродил легендарную модель Frontera в виде электрического кроссовера. Сейчас автопроизводитель впервые показал автомобиль публично и объявил цены на него.

Вскоре новинка будет доступна для заказа в Европе, ее цена начинается от 24 тыс. евро (около 2,4 млн рублей по курсу) за гибридную версию с 48-вольтовым стартер-генератором и 29 тыс. евро (около 2,9 млн рублей) за полностью электрическую модификацию.

Opel Frontera
Opel Frontera
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На презентации немецкий автопроизводитель также сообщил, что в будущем новый Opel Frontera будет доступен не только в пятиместном, но и в семиместном исполнении. Это будет идеальный автомобиль для поездок с семьей и друзьями, заявили в Opel.

Базовая модификация Opel Frontera Hybrid будет оснащаться 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем с отдачей 74 кВт (100 л. с.) в сочетании с 28-сильным электродвигателем и электрифицированной шестиступенчатой ​​ коробкой передач с двойным сцеплением. Более дорогую гибридную версию оснастят 1,2-литровым 136-сильным турбомотором.

Параметры полностью электрического Opel Frontera производитель пока не раскрывает. Известно только, что в базовой версии электрокар сможет проехать на одном заряде более 300 км по циклу WLTP, а запас хода более дорогой модификации составит примерно 400 км.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник, фото: Carscoops

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1
14.05.2024
Фото:Carscoops
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