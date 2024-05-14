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Tesla всё? Компания Илона Маска прекратила разработку бюджетного электрокара

Маск прекратил разработку дешевого электрокара Tesla в пользу беспилотного такси

Американский миллиардер и глава корпорации Tesla Илон Маск принял решение прекратить разработку бюджетной версии электромобиля из-за того, что решил сконцентрироваться на создании роботакси. Об этом пишет The Information.

Планы представить 8 августа текущего года беспилотный автомобиль для такси Маск анонсировал еще в марте 2024 года. СМИ писали, что еще в конце февраля Маск и его команда были настроены выпустить дешевый автомобиль, но глава концерна остановил все разработки.

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Причем это решение было принято внезапно, «в последнюю секунду», по словам источников, знакомых с ситуацией. Отмечается, что проект доступного электрокара был практически на финальной стадии. Решение Маска стало полной неожиданностью для персонала и инвесторов, рассказали СМИ бывшие сотрудники корпорации, уволившиеся весной.

Отмечается, что Маск заморозил проект на неопределенный срок, а инженеры теперь активно занимаются разработкой роботакси. Цена бюджетного электрокара Tesla не должна была превышать 25 тыс. долларов (2,3 млн рублей по актуальному курсу).

Источник: The Information

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
14.05.2024
Фото:Unsplash
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