Lada Vesta SW Sportline – первые фото!

АВТОВАЗ готовится к выпуску Lada Vesta Sportline в кузове универсал

В Сети появились фотографии автомобилей Lada Vesta Sportline в кузове универсал – по принятой на АВТОВАЗе системе наименований, новинка должна получить название Vesta SW Sportline. Ранее «За рулем» писал о подготовке нескольких подобных седанов белого и черного цветов – сейчас же становится понятно, что к презентации готовят и универсал спортивной линейки.

Внешне новая Vesta Sportline (как седан, так и универсал) напоминает прежнюю Весту Sport (выпускалась только в кузове седан): оригинальные колесные диски 17”, красные акценты в обвесе, раздвоенный выхлоп. Правда, противотуманкам в новом переднем бампере места не нашлось.

По предварительным данным, под капотом у Sportline окажется мотор от Granta Sport с отдачей 123-126 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП ВАЗ-21807. Заметим, что у самой Гранты Спорт в новом исполнении двигатель по-прежнему имеет мощность 118 л.с. Для Весты же планируется и более мощная версия Vesta Sport, и у «полноценного Спорта» будет более мощный мотор 1.8.

На свежих фотографиях универсалы с шильдиками «Sportline» показаны загруженными на автовоз. Автор фото утверждает, что таких автомобилей было четыре. Ранее независимый источник сообщал, что презентация Sportline пройдет в начале октября в Грозном.

В это время (5-7 октября) на трассе «Крепость Грозная» пройдет заключительный этап гоночной серии СМП РСКГ, где участвует LADA Sport ROSNEFT, фирменная команда АВТОВАЗа и спортподразделения «Лада Спорт». Именно это подразделение занимается спортивными версиями «гражданских» моделей Lada. Вероятно, что погрузка презентационных машин на автовоз связана как раз с этим.

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Источник: Автопоток