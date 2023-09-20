Названа дата презентации новой мощной версии Весты

АВТОВАЗ может представить Lada Vesta Sportline уже в начале октября

По неофициальной информации, презентация автомобиля Lada Vesta Sportline в ближайшее время пройдет в Грозном. Оперируя собственными данными, источник сообщает, что показ машины представителям прессы состоится на автодроме «Крепость Грозная», расположенном в чеченской столице.

Сообщается, что точные сроки проведения мероприятия пока неизвестны. Официально АВТОВАЗ место и дату дебюта машины пока не называл. Но велика вероятность, что событие приурочат к очередному этапу гоночной серии кольцевых гонок СМР РСКГ, в которой участвует фирменная команда АВТОВАЗа и его спортивного подразделения «Лада Спорт» – LADA Sport ROSNEFT.

Lada Vesta Sportline

Именно «Лада Спорт» будет собирать «подогретые» Весты, получившие название Vesta Sportline. По предварительным данным, Веста Спортлайн получит двигатель от Granta Sport с отдачей 123-126 л.с., 5-ступенчатую МКП ВАЗ-21807, оригинальный обвес с красными акцентами, «спортивный» интерьер, колесные диски 17”, черную крышу, раздвоенный выхлоп.

Согласно календарю серии СМП РСКГ на 2023 год, завершающий этап сезона пройдет с 5 по 7 октября 2023 года.

Lada Vesta Sportline

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Источник, фото: Avtograd news