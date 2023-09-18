#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Шестиколесный монстр Формулы 1Шестиколесный монстр Формулы 1
Tyrrell P34 – машина, которая любит грубое...
Kaiyi X3 в версии LuxuryКроссовер Kaiyi X3: начало продаж, цены и комплектации
Стартовали продажи компактного кроссовера Kaiyi...
Северный Кавказ становится все популярнее у туристовСеверный Кавказ становится все популярнее у туристов
Этим летом отмечается рост спроса на туры в...

Подробности о заряженных Vesta Sport и Sportline: двигатели, сроки выхода, цена

АВТОВАЗ запустит производство спортивных седанов Lada Vesta Sportline

Волжский автозавод готовит первую партию седанов Lada Vesta Sportline, пишет источник – о такой модификации «За рулем» сообщал еще в апреле 2023 года. По данным источника, машины черного и белого цветов уже получили госномера, проходят обкатку и контроль качества, а предназначены они для тест-драйвов, которые вскоре проведут представители прессы.

Спортивные Весты будут производиться силами ООО «Лада Спорт», которое выпускает все официальные «заряженные» версии вазовских моделей. Источник добавляет, что под капотом у Vesta Sportline окажется двигатель от «младшей» Granta Sport с отдачей 123-126 л.с.

Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Позднее появится и более мощная новая Vesta Sport – у нее, как и у предшественницы с таким именем, будет движок 1.8 мощностью около 145 л.с. Вместо 5-ступенчатой МКП Renault на обеих новых «подогретых» Вестах применят российскую ВАЗ-21807. Внешне же новая Vesta Sportline очень напоминает прежнюю Весту Sport: оригинальные колесные диски 17”, красные акценты на обвесе, раздвоенный выхлоп. Судя по фото, крыша у Весты в этой модификации будет черной. А вот противотуманкам в новом обвесе места не нашлось.

Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline

По предварительным данным, Sportline создадут на базе дорогой комплектации Techno, в салоне также появятся красные акценты, а цена составит около 2,2 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Avtograd News

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0