Подробности о заряженных Vesta Sport и Sportline: двигатели, сроки выхода, цена

АВТОВАЗ запустит производство спортивных седанов Lada Vesta Sportline

Волжский автозавод готовит первую партию седанов Lada Vesta Sportline, пишет источник – о такой модификации «За рулем» сообщал еще в апреле 2023 года. По данным источника, машины черного и белого цветов уже получили госномера, проходят обкатку и контроль качества, а предназначены они для тест-драйвов, которые вскоре проведут представители прессы.

Спортивные Весты будут производиться силами ООО «Лада Спорт», которое выпускает все официальные «заряженные» версии вазовских моделей. Источник добавляет, что под капотом у Vesta Sportline окажется двигатель от «младшей» Granta Sport с отдачей 123-126 л.с.

Lada Vesta Sportline Lada Vesta Sportline

Позднее появится и более мощная новая Vesta Sport – у нее, как и у предшественницы с таким именем, будет движок 1.8 мощностью около 145 л.с. Вместо 5-ступенчатой МКП Renault на обеих новых «подогретых» Вестах применят российскую ВАЗ-21807. Внешне же новая Vesta Sportline очень напоминает прежнюю Весту Sport: оригинальные колесные диски 17”, красные акценты на обвесе, раздвоенный выхлоп. Судя по фото, крыша у Весты в этой модификации будет черной. А вот противотуманкам в новом обвесе места не нашлось.

Lada Vesta Sportline Lada Vesta Sportline

По предварительным данным, Sportline создадут на базе дорогой комплектации Techno, в салоне также появятся красные акценты, а цена составит около 2,2 млн рублей.

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Источник, фото: Avtograd News