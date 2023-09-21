Стартовали официальные продажи спортивной Lada Granta: объявлена цена
С сегодняшнего дня начались официальные продажи «заряженных» автомобилей Lada Granta Sport. Автомобили с форсированным мотором и спортивными настройками шасси предлагаются в двух типах кузова. Дилерам АВТОВАЗ рекомендовал установить розничную цену на городской болид в кузове седан 1 249,9 тыс. рублей, в кузове лифтбек – 1 289,9 тыс. рублей.
«Двигатель, развивающий мощность 118 л.с., доработан по стандартам компании LADA Sport. Внесены изменения в системы впуска и выпуска, топливную систему, газораспределительный механизм, а также программу контроллера двигателя. Прямоточная система выпуска обеспечивает пониженное сопротивление и спортивный звук двигателя при динамичном ускорении», - отмечается в сообщении АВТОВАЗа.
Из основных характеристик спортивной Гранты можно отметить заниженную на 20 мм подвеску, специальные мягкие шины, дисковые тормоза повышенной эффективности. Автомобили оснащены кондиционером, подогревом сидений и зеркал, ABS, фронтальными подушками безопасности, аудиосистемой и другими опциями.
Интерьер Lada Granta Sport отличается специальной контрастной отделкой. В оформлении комбинации приборов и на молдингах бамперов использован традиционный для автоспорта красный цвет. Сиденья имеют боковую поддержку, а руль – кожаную оплетку с красной нулевой отметкой для точного управления на специальных трассах.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник, фото: АВТОВАЗ
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...