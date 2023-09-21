Стартовали официальные продажи спортивной Lada Granta: объявлена цена

АВТОВАЗ вывел на рынок Lada Granta Sport по цене от 1,25 млн рублей

С сегодняшнего дня начались официальные продажи «заряженных» автомобилей Lada Granta Sport. Автомобили с форсированным мотором и спортивными настройками шасси предлагаются в двух типах кузова. Дилерам АВТОВАЗ рекомендовал установить розничную цену на городской болид в кузове седан 1 249,9 тыс. рублей, в кузове лифтбек – 1 289,9 тыс. рублей.

Lada Granta Sport

«Двигатель, развивающий мощность 118 л.с., доработан по стандартам компании LADA Sport. Внесены изменения в системы впуска и выпуска, топливную систему, газораспределительный механизм, а также программу контроллера двигателя. Прямоточная система выпуска обеспечивает пониженное сопротивление и спортивный звук двигателя при динамичном ускорении», - отмечается в сообщении АВТОВАЗа.

Из основных характеристик спортивной Гранты можно отметить заниженную на 20 мм подвеску, специальные мягкие шины, дисковые тормоза повышенной эффективности. Автомобили оснащены кондиционером, подогревом сидений и зеркал, ABS, фронтальными подушками безопасности, аудиосистемой и другими опциями.

Lada Granta Sport Lada Granta Sport

Интерьер Lada Granta Sport отличается специальной контрастной отделкой. В оформлении комбинации приборов и на молдингах бамперов использован традиционный для автоспорта красный цвет. Сиденья имеют боковую поддержку, а руль – кожаную оплетку с красной нулевой отметкой для точного управления на специальных трассах.

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Источник, фото: АВТОВАЗ