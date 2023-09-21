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Стартовали официальные продажи спортивной Lada Granta: объявлена цена

АВТОВАЗ вывел на рынок Lada Granta Sport по цене от 1,25 млн рублей

С сегодняшнего дня начались официальные продажи «заряженных» автомобилей Lada Granta Sport. Автомобили с форсированным мотором и спортивными настройками шасси предлагаются в двух типах кузова. Дилерам АВТОВАЗ рекомендовал установить розничную цену на городской болид в кузове седан 1 249,9 тыс. рублей, в кузове лифтбек – 1 289,9 тыс. рублей.

Lada Granta Sport
Lada Granta Sport
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«Двигатель, развивающий мощность 118 л.с., доработан по стандартам компании LADA Sport. Внесены изменения в системы впуска и выпуска, топливную систему, газораспределительный механизм, а также программу контроллера двигателя. Прямоточная система выпуска обеспечивает пониженное сопротивление и спортивный звук двигателя при динамичном ускорении», - отмечается в сообщении АВТОВАЗа.

Из основных характеристик спортивной Гранты можно отметить заниженную на 20 мм подвеску, специальные мягкие шины, дисковые тормоза повышенной эффективности. Автомобили оснащены кондиционером, подогревом сидений и зеркал, ABS, фронтальными подушками безопасности, аудиосистемой и другими опциями.

Lada Granta Sport
Lada Granta Sport

Интерьер Lada Granta Sport отличается специальной контрастной отделкой. В оформлении комбинации приборов и на молдингах бамперов использован традиционный для автоспорта красный цвет. Сиденья имеют боковую поддержку, а руль – кожаную оплетку с красной нулевой отметкой для точного управления на специальных трассах.

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Источник, фото: АВТОВАЗ

Lada Granta Sport
Lada Granta Sport
Lada Granta Sport

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За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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