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АВТОВАЗ выпускает новую модель: уже есть шильдик для нее

АВТОВАЗ запатентовал логотип нового электромобиля Lada e-Largus

Графическое решение шильдика, которое получит новый серийный электромобиль на базе Lada Largus, запатентовано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Название новой модели «e-Largus» сюрпризом не стало – о нем АВТОВАЗ говорил с самого начала проекта.

В логотипе электромобиля Largus особо подчеркивается его принадлежность к «зеленым» автомобилям: буква «e» стоит отдельно на черном фоне.

Новый логотип электромобиля Lada e-Largus
Новый логотип электромобиля Lada e-Largus
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Прототип электрической модели Lada Largus был создан еще в прошлом году. Первую опытную партию АВТОВАЗ намерен выпустить до конца 2023 года, а запустить серийное производство рассчитывает в следующем году.

Сборка электромобилей будет организована на заводе в Ижевске, куда в августе перенесли производство всего семейства Largus.

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Источник: Автопоток

Фото: Depositphotos, Роспатент

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