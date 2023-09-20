АВТОВАЗ выпускает новую модель: уже есть шильдик для нее
Графическое решение шильдика, которое получит новый серийный электромобиль на базе Lada Largus, запатентовано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Название новой модели «e-Largus» сюрпризом не стало – о нем АВТОВАЗ говорил с самого начала проекта.
В логотипе электромобиля Largus особо подчеркивается его принадлежность к «зеленым» автомобилям: буква «e» стоит отдельно на черном фоне.
Прототип электрической модели Lada Largus был создан еще в прошлом году. Первую опытную партию АВТОВАЗ намерен выпустить до конца 2023 года, а запустить серийное производство рассчитывает в следующем году.
Сборка электромобилей будет организована на заводе в Ижевске, куда в августе перенесли производство всего семейства Largus.
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Источник: Автопоток
Фото: Depositphotos, Роспатент
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