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Lada Largus снова выпускают на АВТОВАЗе

На АВТОВАЗе снова начался выпуск Lada Largus

С сегодняшнего дня с конвейера АВТОВАЗа начнут сходить первые товарные автомобили семейства Lada Largus. Производство модели решили запустить на месяц раньше намеченного срока.

В августе 2023 года произведут 650 авто различных модификаций, в том числе машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года.

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Линию №1 в Тольятти после переноса загрузят производством соплатформенных автомобилей: семейством Vesta, представительским седаном Aura и новым кроссовером на платформе Vesta. О нем известно только, что он будет переднеприводным и появится в конце 2025 года.

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Ранее было принято решение о переносе до третьего квартала 2024 года производства всего семейства Largus на производственную площадку в Ижевске.

«Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели», – говорится в сообщении АВТОВАЗа.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: АВТОВАЗ

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

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