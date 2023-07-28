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АВТОВАЗ перенесет производства Lada Largus на другую площадку

Это позволит компании экономить на логистике.

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АВТОВАЗ планирует перенести производство Lada Largus на площадку в Ижевске. По словам президента компании Максима Соколова, это будет логичным с точки зрения логистики, так как там же будут выпускать электрический Largus, и эти проекты можно будет объединить.

Сейчас соответствующие предложения готовятся для рассмотрения советом директоров, добавил он.

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Еще одной причиной возможного переноса выпуска Largus в Ижевск глава АВТОВАЗа назвал недостаточность помещений на тольяттинской площадке.

«Мы смотрим уже на среднесрочную, может, даже долгосрочную перспективу: когда запустим проекты Iskra, Vesta+, Lada Aura, может, других новых продуктов, то им всем вместе на площадке в Тольятти будет очень тесно», – отметил Соколов.

Ранее стало известно, что возобновление выпуска Lada Largus начнется уже в августе.

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Источник: РИА Новости

Фото: Коллаж За рулем

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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+8