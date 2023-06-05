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Электро-Largus: когда ждать новинку

АВТОВАЗ стремится идти в ногу со временем и готовит «семью новых автомобилей».

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Уже в этом году АВТОВАЗ намерен выпустить первую опытную партию электрических Lada Largus. Как сообщил президент автоконцерна Максим Соколов, прототип модели был создан в прошлом году. Поставить электро-Largus на конвейер автозавод сможет в следующем году, уточнил глава АВТОВАЗа.

В то же время он обратил внимание, что, несмотря на общемировые тренды по быстрому переходу на электромобили, инфраструктура нашей страны еще не готова для этого. И причина, в том числе, в климатических условиях.

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У нас достаточно северная страна, и сегодня технологии пока еще не создали такую батарею, емкость которой не падала бы на 50% при температуре ниже 20 градусов. Если начинаем использовать эту батарею на обогрев автомобиля, то ее емкость падает еще больше. От нее остается максимум треть. Это чуть больше 100 км, а это уже погранично», – отметил Соколов.

Он также добавил, что для того, чтобы электромобили конкурировали с традиционными автомобилями с ДВС, государство должно субсидировать их приобретение. «Без этой поддержки электромобили продаваться не будут», – резюмировал Максим Соколов.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Largus (11)

За РулемВлад
LADA Largus  2017/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

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