#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Япония прекратит поставки в Россию автомобилейЯпония прекратит поставки в Россию автомобилей
Запрет вступит в силу с 9 августа 2023 года.
Производство Lada Largus начнется раньше запланированногоПроизводство Lada Largus начнется раньше запланированного
Но бесперебойный выпуск АВТОВАЗ пока...
Стало известно, когда стартуют продажи нового кроссовера АВТОВАЗаСтало известно, когда стартуют продажи нового кроссовера АВТОВАЗа
Первыми покупателями X-Cross 5 станут компании...

Производство Lada Largus начнется раньше запланированного

Но бесперебойный выпуск АВТОВАЗ пока гарантировать не готов.

«За рулем» назвал лучшие щетки стеклоочистителей для авто

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что уже в августе планируется начать производство Lada Largus. Первая партия составит 635 автомобилей, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus.

Соколов напомнил, что ранее речь шла про возобновление производства осенью 2023 года, но готовность к началу выпуска появилась немного раньше.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

При этом он добавил, что из-за проблем с поставками комплектующих пока еще нет уверенности в бесперебойном производстве автомобилей.

«Largus хоть и является высоколокализованным автомобилем <…>, тем не менее более тысячи различных компонентов для его производства поступают из-за рубежа. Многие глобальные поставщики без обоснованной на то юридической причины отказываются от поставок», – сказал он.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Фото: За рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+8