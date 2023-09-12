АВТОВАЗ увеличит экспорт автомобилей

Страны СНГ и Африки останутся в приоритете в экспортных планах АВТОВАЗа

Объемы экспорта в страны СНГ автомобилей Lada в следующем году планируется увеличить. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак.

В первую очередь больше отправлять на экспорт российский автоконцерн будет на традиционные для себя рынки – Белоруссию, Казахстан и другие страны СНГ.

Кроме того, АВТОВАЗ не отказался от планов возобновления производства в странах Африки. Ранее президент автоконцерна Максим Соколов рассказывал, что одной из таких площадок станет завод Al Amal в Египте. А для перевозки товарных машин в страны Латинской Америки и Африки АВТОВАЗ намерен приобрести в лизинг несколько морских судов.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ