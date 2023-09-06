Япония сама пострадала, ужесточив запреты на экспорт в РФ

В Японии снижаются цены на подержанные машины, и эта тенденция продолжится

Цены на подержанные автомобили в Японии снижаются уже второй месяц подряд, следует из данных японской компании USS, которая занимается аукционами на подержанные автомобили.

В августе средняя цена на автомобили на аукционах составила чуть более 1 млн иен (664 тыс. рублей), что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это происходит на фоне ужесточения ограничений на экспорт машин в Россию. Напомним, с 9 августа в Россию запрещено экспортировать гибриды, электрокары и автомобили с объемом двигателя более 1,9 л. Новые авто из Японии в Россию почти совсем не попадают.

Эксперты рынка говорят, что цены продолжат снижаться и дальше. Ранее до 20% бэушек отправляли из Японии в Россию, теперь они остаются на внутреннем рынке, и это может здорово «сбить» цены.

Цены на автомобили с пробегом сильно выросли во время пандемии, а до нее бэушка из Японии в среднем стоила порядка 700 тыс. иен или 465 тыс. рублей.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash