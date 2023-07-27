АВТОВАЗ закупает суда для экспорта машин в Африку и Латинскую Америку

Речь идет о сотрудничестве с компанией FESCO, которая является партнером российского предприятия.

Руководство Волжского автогиганта рассматривает возможность приобретения в лизинг нескольких морских судов. Техника понадобится заводу для экспорта товарных машин в страны Латинской Америки и Африки. Об этом сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов на саммите «Россия – Африка».

«Сегодня АВТОВАЗ – достаточно мощное предприятие, обладающее не только промышленным, но и финансовым потенциалом. Мы будем развивать свою лизинговую составляющую, и сейчас ведем как раз доработку вопроса по приобретению специальных судов – шаттлов, которые могут направлять нашу продукцию, используя механизм лизинга, в страны африканского континента и дальше, в Латинскую Америку», – заявил Соколов.

Он уточнил, что речь идет о сотрудничестве с компанией FESCO, которая является партнером АВТОВАЗа. О взаимодействии компании договорились на Восточном экономическом форуме в прошлом году – тогда речь шла о интермодальных перевозках из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порт Владивосток в город Тольятти.

FESCO располагает развитой сетью морских и железнодорожных сервисов, а также контейнерным флотом, портовой и терминальной инфраструктурой.

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Источник: Интерфакс

Фото: Unsplash, Depositphotos