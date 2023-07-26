«За рулем» назвал лучшие щетки стеклоочистителей для авто

Мы выбрали стеклоочистители длиной 600 мм – это один из наиболее востребованных типоразмеров на рынке. Итог неожиданный: большинство испытанных щеток не обеспечивают очистку даже новыми!

Стеклоочистители – пожалуй, единственная категория автомобильных принадлежностей, где никакие изменения конструкции не сказываются принципиальным образом на качестве их работы. На цене и на внешнем виде – да, а вот особой разницы в качестве очистки ветровых стекол ни одна наша экспертиза до сих пор не улавливала.

Получается неожиданный вывод: покупайте любые и меняйте их чаще. Конечно, за исключением откровенной некондиции. Однако возникает чувство недосказанности: надо бы еще раз померить и перемерить. Так и поступим: попробуем выбрать бюджетные стеклоочистители для Лады Гранты.

Что испытывали

Для экспертизы мы приобрели стеклоочистители длиной 600 мм – это один из наиболее востребованных типоразмеров на нашем рынке. Такие дворники годятся как для Гранты и Калины, так и для ряда иномарок:

Renault Duster

Volkswagen Polo

Skoda Rapid

Hyundai Solaris и Kia Rio последнего поколения, а также многих других.

Каждый из десяти брендов был представлен шестью образцами. Мы выбирали наиболее дешевые дворники как каркасной, так и бескаркасной конструкции: первых набралось шесть марок, вторых – четыре. Цены – от 200 до 360 рублей. Результаты относятся только к этим экземплярам, а потому не могут служить основанием для суждения о качестве одноименной продукции в целом.

В ходе испытаний сверялись с ТУ 38.105254–79 «Ленты резиновые щеток стеклоочистителей для автомобилей ВАЗ».

Airline Конструкция каркасная

Примерная цена 300 ₽

Щетки практически не подвержены термическому старению. Ни дробления, ни скрипов на всех этапах обнаружено не было. В данной выборке – ­однозначно лучший результат. Рекомендуем. AVS Конструкция каркасная

Примерная цена 200 ₽

При знакомстве с изопропиловым спиртом дворники заметно изменили свой цвет – к чему бы это? Замораживание выдержали сравнительно неплохо. Цена низкая. Рекомендуем для непродол­жительного использования.

Climart Конструкция каркасная

Примерная цена 330 ₽

Дворники заскрипели и после термического старения, и после знакомства со спиртом. Да еще и дробление появилось. Все оценки – от 2 и ниже. Рекомендовать не можем. Fenox Конструкция каркасная

Примерная цена 280 ₽

Высшие оценки – «двойки» за знакомство со спиртом. Все остальные – единицы. Рекомендовать не можем.

Fora Конструкция бескаркасная

Примерная цена 300 ₽

После ресурсных испытаний возникло дробление. Ни одной отличной оценки нет. Рекомендовать не можем. Garde Конструкция каркасная

Примерная цена 200 ₽

На разных этапах испытаний то и дело возникали дробление и скрип. Однако цена – самая низкая в выборке, да и средний балл уступает только лидеру. Рекомендуем для непродол­жительного использования.

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