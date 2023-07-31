АВТОВАЗ будет собирать автомобили в Египте

Через него российский автопроизводитель рассчитывает выйти на другие страны Африки.

АВТОВАЗ планирует возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте. Об этом президент компании Максим Соколов заявил на сессии форума «Россия — Африка».

«Наша основная задача сейчас – возобновление и дальнейшее развитие этого совместного проекта, и в том числе мы рассчитываем, что Египет – компания Al Amal – может стать таким транспортно-логистическим хабом для всего Африканского континента», – рассказал глава АВТОВАЗа.

Ранее Максим Соколов в числе стран, с которыми автозавод ведет активные переговоры по организации экспорта и сборки Lada, называл Эфиопию.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash